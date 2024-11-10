'Украла идею': российская певица Алена Швец дала концерт в платье в стиле FROLOV, но нарвалась на хейт. Видео

Российская певица Алена Швец, которую пропагандисты обвиняют в агитации ЛГБТ, нарвалась на хейт из-за платья в стиле, присущем украинскому модельеру Ивану Фролову. Она выступила на концерте в РФ в красном коротком наряде с вырезом в форме сердца на декольте, а подобное сердце является коронным элементом FROLOV.

Видео дня

Видео опубликовали в соцсети TikTok, где собралось более 600 комментариев. Пока украинцы обвиняли Алену Швец в "ворованном" платье, россияне хейтили ее из-за пародии на образ Сабрины Карпентер.

Певица выступила на сцене в коротком платье яркого красного цвета с украшением из камней, которое походило на образ американской певицы Сабрины Карпентер во время ее концерта Jingle Ball в Лос-Анджелесе в декабре 2023 года.

На самом деле у артисток были не совсем одинаковые платья. Их отличиями были отделка и подол. Во всем остальном платья идентичны. В то время как американка создала свой наряд в рождественском стиле, россиянка только надела платье и совместила его с высокими латексными ботинками и белыми перчатками.

В комментариях Швец обвинили в похищении идеи:

"Если это платье, как у Сабрины, то интересно, ведь это, если я не ошибаюсь, украинский бренд".

"Я знаю что это FROLOV. Многие звезды одевают его костюмы, но на самом деле это – трэш (своего не имеют, еще и чужое воруют)".

"Такие платья делают под заказ для Сабрины. До нее никто не носил их, и Швец не может купить оригинал, потому что это украинский бренд".

"А платье копируем у Сабрины".

"Платье было создано именно для Сабрины, а она украла идею".

"Оригинальный FROLOV ей бы не продали. Что это?"

Стоит отметить, что Сабрина Карпентер – постоянная клиентка Ивана Фролова. Она часто появляется в его платьях на разных концертах, и эти наряды схожи между собой, но имеют разные цвета: от розового до желтого и красного. В декабре 2023 года модельер рассказывал, что певица имеет в своем шкафу уже 5 изделий их производства.

Украинский бренд FROLOV пользуется спросом среди голливудских и мировых звезд. Его одежду выбирают Дженнифер Лопес, Doja Cat, Måneskin, Мадонна, Моника Белуччи и другие.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес в платье от украинского бренда повторила один из лучших образов "Оскара 2023". Ее пристрастием завладел Lever Couture специально для промо к новой песне.

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