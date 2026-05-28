Вот так выглядит информационная война, и вы сейчас сами поймете, вы в ней проиграли или выиграли.

Видео дня

Если после того, как вы прочитали то, что на скрине, у вас внутри запылал праведный гнев и вы пошли постить о том, что пропала бедная Украинонька - потому что скоро будет такое, как в Европах, эти проклятые мигранты будут получать в 3 раза большую зарплату, и еще и заберут замуж украинских Оксан и наплодят с ними нечистую расу - то поздравляю, вы обычная жертва этой информационной войны, на кого такие вбросы и рассчитаны.

Если же после прочтения у вас возникли различные вопросы вроде - а что это за "наш путь" и почему заказчик этой рекламы "российская федерация"? - тогда вы, слава Богу, фронт держите.

Как это работает.

- Текст маскируется под патриотическую проукраинскую страницу (типа "Наш шлях"), но он полностью направлен на раскол общества и разжигание внутренних конфликтов.

- Вброс работает на создание сильных эмоций — играет на болезненных темах: Месседж о том, что иностранцы имеют более высокие зарплаты "по умолчанию" - это чисто для разжигания зависти и гнева.

Упрек о том, что высокие зарплаты мигрантов должны "стимулировать украинок создавать с ними семьи" для решения демографической проблемы — это же плевок в сторону украинского общества. Россияне бьют по самому больному: пока украинские мужчины на фронте, женщинам типа предлагают "замещение".

Очевидно же, чтобы деморализовать военных.

Россияне противопоставляют "ценных иностранных специалистов" и якобы "неполноценных" местных работников - и этим искусственно подталкивают украинцев к расистским комментариям.

Затем они их заскринят и будут показывать западному миру как "доказательство нацизма и расизма в Украине".

Да, в Украине действительно есть дефицит кадров из-за войны. Пропаганда берет реальный факт (привлечение небольшого количества иностранных работников частным бизнесом) и раздувает его до масштаба "национальной катастрофы" и "замещения населения".

Обратите внимание на пометку "Реклама" под названием паблика.

Россияне официально покупают у Цукерберга и таргетируют такие посты на украинскую аудиторию, а накрученные их же ботами тысячи лайков и комментариев создают иллюзию, что это реальное и массовое обсуждение.

Плохая новость: весь этот бред о мигрантах - это российская спецоперация, и мы на четвертом году войны до сих пор поддаемся на их манипуляции.

Хорошая новость: этому можно легко противостоять с помощью всего четырех правил:

1. Включайте "холодный ум" на эмоциональные триггеры: если текст вызывает у вас гнев и желание материться — это маркер манипуляции. Цель пропаганды — заставить вас действовать на эмоциях, написать злой комментарий или сделать репост, и этим увеличить охват публикации.

2. Анализируйте источник - кто это публикует? Посмотрите на название страницы — проверьте вкладку "О странице". Часто такие страницы созданы недавно, а их админами являются люди из других стран. Пометка "Реклама" — это всегда признак оплаченного вброса для искусственного разгона.

3. Проверяйте реальные факты и цифры.

Миф из поста: Украину массово заселяют миллионы мигрантов.

Реальность: Государственная миграционная служба Украины отмечает, что количество иностранцев в Украине с начала полномасштабного вторжения НАВПАКИ СОКРАТИЛОСЬ в несколько раз. Привлечение работников является единичным и касается отдельных предприятий.

Никаких государственных программ "замещения" или "высших зарплат для иностранцев" не существует.

4. Правило информационного игнора: не комментируйте такие посты (даже чтобы написать "что за бред"). Алгоритмы соцсетей видят любую активность и продвигают пост выше.

Единственное правильное действие — нажать три точки в правом верхнем углу поста и отправить жалобу по категориям "Hate speech" (язык ненависти) или "False information" (ложная информация).

Помните - войну выигрывает не тот, кто сильнее, а тот, кто хитрее и умнее.