Сколько еще украинцев должно умереть, чтобы украинчики наконец перестали целовать руки московским попам?

Видео дня

Я спрашиваю это без особого желания кого-то убеждать, потому что, кажется, здесь уже давно не об аргументах, не о документах, не о канонах и даже не о вере, а о какой-то болезненной привычке стоять на коленях перед теми, кто десятилетиями приучал украинца быть неполноценным в собственной стране.

Вы вчера в Драчинском монастыре целовали руку не просто архиерею, не просто человеку в рясе, не просто "духовному отцу", как вам удобно себя успокаивать.

Вы целовали руку митрополиту, который в 2015 году демонстративно не встал во время чествования памяти героев АТО.

Вы целовали руку человеку, который закончил московскую духовную семинарию, имеет российское гражданство, получал российские государственные награды, находится под украинскими санкциями и, по данным украинской разведки, является приближенным к патриарху Кириллу, то есть к человеку, который благословляет войну против Украины не метафорически, а вполне буквально.

И после этого вы еще имеете наглость говорить о "расколе", о "гонениях на церковь", о "не трогайте веру"?

Нет, дорогие мои. Веру здесь как раз трогают не те, кто говорит правду. Веру трогают те, кто под видом смирения годами держал украинцев в духовном подвале московской империи, где главная добродетель - молчать, терпеть и целовать руку тому, кто завтра благословит ракету на твой дом.

Мне не интересно спорить с людьми, которые путают Христа с московским патриархатом, потому что Христос никогда не требовал от человека целовать руку представителю империи, которая пришла его убивать.

Мне интересно другое.

Сколько еще должно быть похорон?

Сколько еще должно быть вдовьих глаз, детских могил, ампутированных тел, сожженных городов, изнасилованных женщин, пропавших без вести, застенков и братских могил, чтобы до части наших людей наконец дошло, что московская церковь в Украине - это не о молитве, а о власти, подчинении и праве империи заходить в украинскую душу без стука?

Потому что когда ты целуешь руку человеку, связанному с теми, кто благословляет убийц, то не надо потом рассказывать, что ты "просто верующий".

Ты делаешь политический выбор.

Возможно, сам того не понимая.

Возможно, прячась за бабушкиной традицией, церковнославянским пением и страхом перед "новой церковью".

Но выбор от этого не перестает быть выбором.

И хуже всего в этой истории даже не то, что московские попы делают свою работу. Они ее делали всегда. Хуже всего то, что в стране, которая истекает кровью из-за российской войны, до сих пор находятся украинцы, готовые добровольно становиться на колени перед символами этой самой империи.

Потом они пойдут домой, включат новости, поплачут над очередным прилетом, напишут "Господи, сохрани Украину" и снова скажут, что церковь тут ни при чем.

Нет, имеет.

И еще как имеет.

Потому что нельзя одновременно молиться за Украину и целовать руки тем, кто всю жизнь служил системе, для которой Украины не должно было существовать.

Когда-то нам придется честно сказать себе очень неприятную вещь: Москва держится в Украине не только танками, ракетами и агентурой.

Она держится еще и нашей привычкой кланяться тем, кто нас презирает.