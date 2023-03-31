Наша велична країна, безумовно, встигла стати відомою завдяки мужності нашої армії та стійкості наших людей. Однак не думайте, що Україну не знають і як фешн країну. Нам є, що показати світу, а світ завжди з великою шаною ставиться до того, що ми йому пропонуємо. Отже, за останні кілька років на модному світовому небосхилі з’явилися одразу декілька дуже потужних українських зірок. Готові? Саме зараз я вас з ними і поближче познайомлю.

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Руслан Багінський

Руслан – це відомий у всіх куточках світу майстер шляпних справ.

Головні убори для чоловіків він почав виготовляти у Львові. Родзинка Руслана в тому, що одного разу він сам вирішив, що хоче навчитися робити капелюхи, і… Навчився ще й як! Навіть зараз, коли його бренд знають у всьому світі, виробництво капелюхів залишається його сімейним бізнесом. Як зізнався Руслан в одному із інтерв'ю, усім виробництвом керує його мама. Можливо, тому його головні убори мають такий попит – у них є українська душа.

Справжньою зіркою Руслан став після того, як Белла Хадід одягла його baker cap. До переліку зірок, які носили капелюхи Руслана, з того часу додалися Кайя Гарбер, Мадонна, Жанель Моне та багато інших. Кепі почали відтворювати й інші дизайнери, адже багатьом хотілося мати стильний вигляд, незважаючи на невеликий бюджет, наприклад. Тепер кожен інфлюенсер має у гардеробі цю річ, бо ж її фішка – комбінування з будь-чим – робить капелюх універсальним.

Іван Фролов

Можливо, саме ім’я цього українського дизайнера найчастіше згадували на публічних фешн-майданчиках за останній рік. Іван – це та людина, яка розробила шалено популярну, вишукану та небанальну сукню для місс Всесвіт. А чого варті провокаційні наряди, які фігурують у новому кліпі Сема Сміта? Їх – а потрібно було одразу дев’ять виробів для продакшену – замовили у українського дизайнера. Потім світ ще довго обговорював епатажність одягу, адже саме це потрібно голлівудським зіркам для популярності. Серед клієнтів Фролова треба згадати також всесвітньо відому Бейонсе, їй дизайнер створив сукню для виступу, а також додав до образу рукавички та легінси з кристалів.

Вийшло неперевершено.

The Coat від Катерини Сільченко

Колись давно Катя створювала образи для виступів своєї групи танцівників, потім розробляла костюми для багатьох українських хореографів і ось, нарешті, у 2013 році Сільченко почала працювати під власним брендом, вкладаючи в свої вибори все те, що робить нас, українок, особливими – силу, пристрасть, делікатність.

Клієнтками цього бренду стали багато представниць прекрасної статі по всьому світу.

Як на мене, то у Катерини Сільченко просто не могло бути іншої долі, аніж стати популярною дизайнеркою.

Речі її бренду є майже унікальним поєднанням високої якості і жіночного, дуже індивідуального стилю. Саме те, що потрібно для жінки, яка знає собі ціну, але не хоче бути епатажною в повсякденному житті. Серед відомих клієнтів Катерини Сільченко швиденько загадаємо британську співачку Ріту Ору, яка вже стала постійним покупцем речей бренду української дизайнерки.

До речі, одного разу Катя сказала, що "кожна жінка продовжує відбудовувати цей світ щодня".

Уявіть, наскільки це актуально зараз під час війни і в очікуванні перемоги. Все, в мене мурахи!

Лілія Літковська

Коли заходить мова про Лілію Літковську, то одразу хочеться згадати Наомі Кемпбелл та Моніку Белуччі. Ці жінки, якими захоплюється весь світ, з великим задоволенням носять одяг, розроблений Літковською. Бренд Лілії був визнаний журналом Vogue одним з найперспективніших, а саму Лілю назвали талановитим молодим дизайнером. Того ж року вона дебютувала на Паризькому тижні моди разом із відкриттям шоу-руму. Зараз одяг дизайнерки продається у найкращих магазинах Парижу, Нью-Йорку і Сеулу.

LITKOVSKAYA — це дуже прогресивний бренд, який грається з елементами, що прийнято вважати виключно чоловічими або виключно жіночими. Цей одяг обожнюють дівчата зі сміливим почуттям стилю.

Ну що, запевнила я вас, що українські дизайнери є амбасадорами стилю у нас і на Заході? І це ми ще не згадували про таких знаменитих дизайнерів, як Бєвза, Буреніна, Ксенія Шнайдер, Андре Тан, Santa Brands, Юлія Магдич, Ковальська, TTSWTRS та ще багато інших. Ці дизайнери є прикладами того, як тренди, які запроваджували в Україні або українці, завойовували весь світ.

Особисто мене дуже тішить, что Україна показує свою цінність і цікавість на всіх фронтах.

Ми – унікальна нація, яка може все. Наші дизайнери щоденно показують це. То ж пишайтеся модною Україною.