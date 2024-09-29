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Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
426
Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

Американский репер Doja Cat (Доджа Кэт) впервые поддержала Украину в войне с Россией. Она сделала это во время своей речи перед тысячами людей на фестивале Global Citizen Festival 2024 в Нью-Йорке, США.

Видео дня

В частности, исполнительница, известная своими хитами Paint the town red, Kiss me more, Woman и многими другими, надела платье от бренда FROLOV украинского модельера Ивана Фролова, с которым работает много мировых звезд. Видео с речью было опубликовано в Telegram SLAY MUSIC.

"Сейчас страдают миллионы мужчин, женщин и детей в Газе, Украине, Судане, Конго и по всему миру. В такие времена важно помнить, что вместе мы можем принести изменения, любовь, свет и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. Я объединила усилия с Global Citizen, чтобы помочь людям в зонах конфликтов и кризисов, и я знаю, что многие из вас присоединились ко мне, чтобы заработать свои билеты на сегодняшний вечер", – сказала репер.

Она также призвала помогать тем, кто сейчас спасается от насилия. Знаменитость подчеркнула, что уязвимые группы населения нуждаются в постоянной помощи.

Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

"Но мы не можем останавливаться сейчас. Пожалуйста, продолжайте использовать свой голос, чтобы помочь тем, кто спасается от насилия, получить еду, жилье и образование, в которых они нуждаются и которые очень, очень заслуживают. В каждом из вас, кто смотрит это и кто решил быть здесь сегодня, есть красота и сила, и это наше время, чтобы вложить их в то, что имеет наибольшее значение, а это жизнь", – сказала она.

Global Citizen – это ежегодный фестиваль в Америке, который направлен на привлечение внимания мира к глобальным проблемам войны, бедности, неравенству, изменения климата и отсутствию единства. В частности, он проходит одновременно с Генеральной Ассамблеей ООН.

Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

Doja Cat выступала на фестивале в платье от бренда FROLOV. Наряд создавал имитацию обнаженности через подложку, на которую была пришита бахрома металлического оттенка с разными цветами. На официальном сайте это платье стоит 212,1 тысячи гривен (5,132 тысячи долларов).

Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

Это не первый случай, когда Doja Cat выбирает украинский бренд для своих образов. FROLOV В 2020 году создавал для нее идентичный образ, но сама бахрома была бронзового цвета.

Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудская клипмейкер из Украины Таню Муиньо для Doja Cat создавала видеодорожку для трека Attention, которую снимали в Лос-Анджелесе. В ролике можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов, которые являются визитной карточкой украинки.

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