Репер Doja Cat в платье FROLOV поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке: вместе у нас есть сила. Видео

Американский репер Doja Cat (Доджа Кэт) впервые поддержала Украину в войне с Россией. Она сделала это во время своей речи перед тысячами людей на фестивале Global Citizen Festival 2024 в Нью-Йорке, США.

В частности, исполнительница, известная своими хитами Paint the town red, Kiss me more, Woman и многими другими, надела платье от бренда FROLOV украинского модельера Ивана Фролова, с которым работает много мировых звезд. Видео с речью было опубликовано в Telegram SLAY MUSIC.

"Сейчас страдают миллионы мужчин, женщин и детей в Газе, Украине, Судане, Конго и по всему миру. В такие времена важно помнить, что вместе мы можем принести изменения, любовь, свет и надежду тем, кто в этом больше всего нуждается. Я объединила усилия с Global Citizen, чтобы помочь людям в зонах конфликтов и кризисов, и я знаю, что многие из вас присоединились ко мне, чтобы заработать свои билеты на сегодняшний вечер", – сказала репер.

Она также призвала помогать тем, кто сейчас спасается от насилия. Знаменитость подчеркнула, что уязвимые группы населения нуждаются в постоянной помощи.

"Но мы не можем останавливаться сейчас. Пожалуйста, продолжайте использовать свой голос, чтобы помочь тем, кто спасается от насилия, получить еду, жилье и образование, в которых они нуждаются и которые очень, очень заслуживают. В каждом из вас, кто смотрит это и кто решил быть здесь сегодня, есть красота и сила, и это наше время, чтобы вложить их в то, что имеет наибольшее значение, а это жизнь", – сказала она.

Global Citizen – это ежегодный фестиваль в Америке, который направлен на привлечение внимания мира к глобальным проблемам войны, бедности, неравенству, изменения климата и отсутствию единства. В частности, он проходит одновременно с Генеральной Ассамблеей ООН.

Doja Cat выступала на фестивале в платье от бренда FROLOV. Наряд создавал имитацию обнаженности через подложку, на которую была пришита бахрома металлического оттенка с разными цветами. На официальном сайте это платье стоит 212,1 тысячи гривен (5,132 тысячи долларов).

Это не первый случай, когда Doja Cat выбирает украинский бренд для своих образов. FROLOV В 2020 году создавал для нее идентичный образ, но сама бахрома была бронзового цвета.

Ранее OBOZ.UA писал, что голливудская клипмейкер из Украины Таню Муиньо для Doja Cat создавала видеодорожку для трека Attention, которую снимали в Лос-Анджелесе. В ролике можно увидеть множество нестандартных ракурсов и визуальных эффектов, которые являются визитной карточкой украинки.

