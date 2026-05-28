По данным Spiegel, представитель Пентагона проинформировал в Брюсселе высоких должностных лиц стран-членов НАТО об американских планах предстоящего уменьшения вооруженного участия США.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Зокрема, йшлося про меншу кількість винищувачів, стратегічних бомбардувальників, військово-морських кораблів, безпілотних систем і літаків-заправників.

Саме ці ресурси забезпечують швидке реагування НАТО на кризові ситуації й критично важливі для стримування потенційних противників.

За інформацією Spiegel, скорочення може становити близько третини внеску Сполучених Штатів у бойову авіацію, при цьому окремо обговорюються як зменшення кількості кораблів, що вони резервують для НАТО, так і повна відмова від надання підводних човнів.

Такі кроки є особливо чутливими для європейців, адже найбільші можливості в зазначених сферах мають, безумовно, американці.

При цьому США не відмовляються від ядерного стримування в Європі, але ж основна відповідальність за конвенційну оборону, тобто захист від звичайних військових загроз, має перейти до європейських членів НАТО.

Останніх також попередили, що їм доведеться вельми швидко компенсувати можливі прогалини – вже до наступних зустрічей членів блоку, на яких планується обговорення нового розподілу військової участі.

Так от, в Європі наразі спостерігається певна "мовчазна паніка", бо там очікували змін більш поступових, а запропонований сценарій виявився суттєво радикальнішим.

Надто соціальні країни, що встигли дуже втомитися від війни в Україні, вважаючи, що власне їх у разі чого врятують США, вперто не хочуть зрозуміти: разом з Трампом прийшов раптовий "момент істини".

Як і чим вони збираються захищати за потреби маленькі країни Балтії, ніхто не знає.

Путін уважно спостерігає за перебігом подій. Це може бути його час: є рідкісна можливість принизити "альянс" (з його "стандартами") перед усім світом - і тим компенсувати власні невдалі дії в українській кампанії…