МИР ДОЛЖЕН НАКОНЕЦ ВСПОМНИТЬ: АГРЕССОР НЕ ИМЕЕТ "ПРАВА НА ВОЙНУ"

Видео дня

Для тех в Вашингтоне, кто либо забыл международное право, либо решил его подменить политическими торгами, стоит напомнить базовую истину: государство-агрессор не имеет никакого права вести агрессивную войну. Никакого.

Ни "права на удары".

Ни "права на буферные зоны".

Ни "права на демилитаризацию соседа".

Ни "права" выдвигать ультиматумы государству, на которое оно напало.

Международное право после Второй мировой войны было создано именно для того, чтобы уничтожить саму концепцию "законного права агрессора". После Нюрнберга мир прямо признал: агрессивная война — это самое тяжкое международное преступление, которое порождает все другие преступления.

Статья 2 (4) Устава ООН прямо запрещает угрозу силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости другого государства. Есть только два исключения:

— решение Совета Безопасности ООН;

— право государства на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

россия является стороной, совершившей акт агрессии. И именно поэтому ее военные действия являются незаконными в самой своей основе.

Это принципиально важно понимать:

международное гуманитарное право, включая Женевские конвенции, регулирует поведение сторон во время вооруженного конфликта, но не легализует сам факт агрессии. То есть даже если агрессор формально придерживается определенных правил ведения войны — это не делает саму войну законной.

россия не получает "право бомбить военные объекты" только потому, что назвала их военными.

Агрессор не может создать себе юридическую индульгенцию из-за самого факта вторжения.

Более того: Генеральная ассамблея ООН в ряде резолюций прямо признала российскую агрессию нарушением Устава ООН и требовала немедленного, полного и безусловного вывода российских войск с территории Украины. Именно безусловного — без "переговорных бонусов", без "новых границ", без "гарантий нерасширения".

И здесь возникает еще один чрезвычайно важный вопрос.

Когда отдельные западные политики начинают обсуждать с агрессором "допустимые удары", "ограничения для Украины", "право России на беспокойство безопасностью" — они фактически начинают легализировать последствия международного преступления.

Это опасный прецедент.

Потому что если агрессор может получить политические дивиденды от вторжения — международное право перестает быть правом и превращается в торговлю страхом.

Особенно цинично выглядят попытки рф и их коллаборации представить украинские оборонные связи с союзниками как "провокацию". Международное право прямо признает право государства на индивидуальную и коллективную самооборону. Статья 51 Устава ООН закрепляет неотъемлемое право государства, подвергшегося вооруженному нападению, защищать себя самостоятельно и вместе с союзниками.

Это означает:

Украина имеет полное законное право:

— получать оружие;

— заключать оборонительные союзы;

— проводить военные консультации;

— получать разведданные;

— осуществлять удары по законным военным целям агрессора в рамках права на самооборону.

И это не "эскалация".

Это реализация фундаментального права на выживание.

Именно поэтому помощь Украине не является "участием в войне" в том смысле, который пытается навязать кремль. Наоборот — международное право разрешает коллективную помощь государству-жертве агрессии.

А вот содействие агрессору, политическое прикрытие агрессии или координация действий, помогающих продолжению акта агрессии, могут рассматриваться как содействие международно-противоправному действию лидеров государств.

Мир уже проходил через это в 1930-х.

Тогда тоже были политики, которые объясняли, что диктатору надо "дать сохранить лицо".

Тоже были попытки "понять мотивы".

Тоже были разговоры о "естественных сферах влияния".

Закончилось это десятками миллионов погибших.

И сегодня вопрос стоит предельно просто:

либо международное право действует одинаково для всех,

либо мир возвращается в эпоху, где право имеет только тот, у кого больше ракет.

Украина сегодня защищает не только себя.

Она защищает сам принцип, что границы нельзя менять танками, детей — депортировать, а города — стирать ракетами только потому, что диктатор так решил.

И если кто-то в западных столицах этого до сих пор не понял — значит они опасно отдалились не только от Украины.

Они отдалились от самого фундамента международного права и свободного мира.