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Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin

Анна Кравчук
Люди
2 минуты
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Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin

Всемирно известный украинский дизайнер Иван Фролов, который сотрудничает со многими мировыми и украинскими звездами, разработал новые костюмы для итальянской рок-группы Måneskin. В них победители Евровидения-2021 выступали на концерте в городе Триест, Италия, 16 июля. 

Видео дня

Снимками с концерта музыканты поделились в своих InstaStories. Также результатами работы похвастались представители бренда Frolov на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы). 

На обнародованном брендом кадре позирует гитаристка коллектива Виктория Де Анджелис. Она сделала дерзкое селфи в мужском туалете. На звезде – белые широкие джинсы с эффектными вырезами по бокам. Сверху – черный топ-бюстгальтер, а также белые высокие митенки – перчатки без пальцев. Смелый образ дополнял яркий макияж с черным smoky eyes. 

Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin
Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin

Фронтмен группы Дамиано Давид выступал также в белых широких джинсах, а вот торс он решил оставить голым, продемонстрировав фанам свои многочисленные тату. 

Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin
Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin

Как мы уже заметили выше, Иван Фролов сотрудничает со многими мировыми и украинскими знаменитостями. Среди его клиентов: Бейонсе, Сэм Смит, Джамала, TVORCHI и другие. 

Для Måneskin дизайнер уже не первый раз создает костюмы. Он регулярно презентует новые образы для итальянских артистов. 

Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin

Ранее OBOZREVATEL писал, что Фролов разработал костюмы для клипа британского певца и лауреата "Грэмми" Сэма Смита на песню I'm Not Here To Make Friends. Более того, автором видеоработы стала клипмейкер из Одессы Таня Муиньо. Все подробности – в нашем материале

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