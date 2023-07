Украинский бренд создал провокационные костюмы для музыкантов итальянской группы Måneskin

Всемирно известный украинский дизайнер Иван Фролов, который сотрудничает со многими мировыми и украинскими звездами, разработал новые костюмы для итальянской рок-группы Måneskin. В них победители Евровидения-2021 выступали на концерте в городе Триест, Италия, 16 июля.

Снимками с концерта музыканты поделились в своих InstaStories. Также результатами работы похвастались представители бренда Frolov на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На обнародованном брендом кадре позирует гитаристка коллектива Виктория Де Анджелис. Она сделала дерзкое селфи в мужском туалете. На звезде – белые широкие джинсы с эффектными вырезами по бокам. Сверху – черный топ-бюстгальтер, а также белые высокие митенки – перчатки без пальцев. Смелый образ дополнял яркий макияж с черным smoky eyes.

Фронтмен группы Дамиано Давид выступал также в белых широких джинсах, а вот торс он решил оставить голым, продемонстрировав фанам свои многочисленные тату.

Как мы уже заметили выше, Иван Фролов сотрудничает со многими мировыми и украинскими знаменитостями. Среди его клиентов: Бейонсе, Сэм Смит, Джамала, TVORCHI и другие.

Для Måneskin дизайнер уже не первый раз создает костюмы. Он регулярно презентует новые образы для итальянских артистов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Фролов разработал костюмы для клипа британского певца и лауреата "Грэмми" Сэма Смита на песню I'm Not Here To Make Friends. Более того, автором видеоработы стала клипмейкер из Одессы Таня Муиньо. Все подробности – в нашем материале.

