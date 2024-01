Дженнифер Лопес представила новый клип Can't Get Enough в платье от украинского дизайнера Ивана Фролова

Американская певица Дженнифер Лопес выпустила новую песню и клип Can't Get Enough. В нем Джей Ло была одета в платье украинского дизайнера Ивана Фролова, создающего образы для многих мировых звезд.

Видео дня

Существует оно только в одном экземпляре, доставшемся певице. Белое свадебное корсетное платье отлично подчеркнуло фигуру 54-летней Дженнифер. Для дизайнера FROLOV это событие стало знаковым, ведь он давно мечтал одеть в свои образы Джей Ло, отметил модельер в комментарии ELLE.

Платье было декорировано двумя сердцами, украшенными вручную вышитыми кристаллами и длинным шлейфом. Впервые оно было представлено на Неделе моды в Лондоне в сентябре 2023 года в новой коллекции Song to Song сезона осень-зима 2023-2024.

"Я всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но одновременно очень хотелось, чтобы для этого был какой-то особый повод, особый момент. В это сложно поверить, однако в конце концов, так и произошло", – рассказал дизайнер.

Что интересно, платье зарезервировали стилисты Дженнифер Лопес сразу после показа, поэтому с сентября 2023 года было решено, что певица будет снимать свой новый клип в нем.

В частности, на видео одна из гостей была одета в синее платье, вероятно, украинского бренда Nadya Dzyak. Стоит отметить, что оттенок платья был темнее, чем дизайнер представляла в коллекции.

Украинский бренд FROLOV часто фигурирует в модных образах звезд. В прошлом году его наряды можно было заметить на Бейонсе, Maneskin, Megan Thee Stallion, Сабине Карпентер, Тине Кароль, Джамале и представителей группы TVORCHI.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус" в изысканном розовом образе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!