Украинская дирижер Лынив попала в Z-скандал и прикрылась внучкой Рихарда Вагнера

Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив оказалась в эпицентре скандала, надев на фестиваль в Германии футболку с надписью Wagner Power, что переводится как "Сила Вагнера". Мероприятие было посвящено выдающемуся немецкому композитору Рихарду Вагнеру, так что очевидно – речь идет не о российской ЧВК во главе с Евгением Пригожиным. Однако украинцы считают, что соотечественница "проигнорировала контексты", хотя могла отказаться от этого мерча, четко аргументировав свою позицию, но не сделала этого.

Видео дня

Снимок в футболке, который спровоцировал дискуссию в сети, Лынив со своей страницы уже удалила, однако его распространили другие пользователи, которые делились своим мнением о поводу скандального аутфита знаменитости. Дирижер на возмущение украинцев отреагировала, прикрывшись внучкой композитора Катариной Вагнер. Соответствующий пост появился в профиле в Facebook.

"Катарина Вагнер комментирует злоупотребление именем ее прадеда наемной труппой Евгения Пригожина: "Оккупация работы Вагнера национал-социалистами была отвратительной. И когда "русская наемная армия, зверства которой невозможно превзойти, вымазывает имя Вагнера на своих кровавых флагах, то не только у меня перехватывает дыхание", – оставила в своем аккаунте Лынив цитату внучки немецкого музыканта после скандала.

Тем временем в сети продолжают критиковать дирижера за ее безответственную позицию.

Интернет-пользователи пишут: "Это Оксана Лынив. Всемирно известная украинская дирижер, представляющая Украину в мире в футболке Wagner Power. Вы скажете "Вагнер просто писал музыку, ее одежда – ее дело, здесь очевидно не о ПВК". Но само игнорирование контекстов я считаю определенным знаком людоедства", "Чувиха просто карьеристка, она прекрасно понимает, что четкая и принципиальная позиция в таких странах, как Австрия/Германия (или где она живет и питается) означает конец ее карьеры. Роман Зозуля – титан, Оксана Лынив – обычная оппортунистка".

Правозащитница Наталия Панченко в свою очередь прокомментировала: "Это настолько нужно быть оторванным от украинских реалий человеком, чтобы поехать в мир представлять Украину в футболке с такой надписью". А поэтесса Татьяна Власова отметила: "Оксана Лынив вполне могла бы не одевать эту футболку, аргументированно объяснив организаторам причину".

Справедливости ради, нашли и те, кто встал на защиту Лынив. Некоторые юзеры призвали украинцев не искать "зраду" в действиях дирижера.

"Пост поддержки госпожи Лынив. Для тех, кто хоть музыкальную школу окончил, Вагнер – это композитор. Может, вы еще и Тараса Григорьевича отмените, потому что среди оккупантов есть с фамилией Шевченко?", "Распространенный порок мира – идиотизм. Измена – Лынив в футболке "Сила Вагнера"! Эй! Дирижер на основанном им фестивале. Его творчеству и посвященному. Или надпись на стене вам, патриотам с пламенным сердцем, ни о чем не говорит?! А, ну да – это же любимый композитор Гитлера", – комментируют защитники Лынив.

А некоторые вспомнили, что это не первый "грешок" дирижера. Ранее планировалось, что она примет участие в постановке оперы "Иоланта" Петра Чайковского вместе с российскими артистами. За это ее осудили украинские коллеги и поклонники. После шквала критики Лынив все же отказалась от выступления, а после скандала с "силой Вагнера" об этом проступке вновь напомнили.

Как писал OBOZREVATEL, Dolce & Gabbana попали в пророссийский скандал. Путинист Филипп Киркоров показал, как бренд и его гости уважают граждан страны-террористки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!