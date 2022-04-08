Украинская дирижер Лынив 'сдалась' и отказалась от постановки оперы Чайковского с россиянами

Всемирно известная украинская дирижер Оксана Лынив отказалась от выступлений в Муниципальном театре в Болонье. Ранее планировалось, что она примет участие в постановке оперы "Иоланта" Петра Чайковского вместе с российскими коллегами. За это дирижер получила осуждение от украинских музыкантов.

Как сообщила Лынив в Facebook, она не будет участвовать в концертах из-за ухудшения здоровья и боли в спине. По словам дирижера, это "делает невозможным пока ее работу во время будущих концентров".

Заменит украинского дирижера на сцене ее немецкий коллега Михаэль Гютлер: "Спасибо немецкому дирижеру Михаэлю Гютлеру, что согласился меня срочно заменить в связи с ухудшением состояния здоровья и резкими болями в спине, что делает невозможным продолжение дирижирования и мое выступление в следующих".

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Лынив также упомянула о войне в Украине. Она выразила обеспокоенность, что в СМИ появляется информация о преследовании и угрозах украинским художникам за то, что они находятся за границей и участвуют в событиях вместе с российскими коллегами, занявшими антипутинскую позицию.

"Хочу отметить, что категоричность в действиях и суждениях, которую мы позволяем себе применять на территории Украины, не всегда может быть приемлемой на территории и в информационном поле других государств, в которых действуют собственные законы о правах и свободах людей, урегулированных их Конституцией. "Такие действия могут очень сильно повредить международному имиджу Украины, что было бы в такой ситуации недопустимым", – отметила дирижерша.

Лынив призвала сограждан к ответственности за все действия и высказывания, ведь сейчас очень важно – доносить до мира гуманные, духовные, проевропейские, демократические ценности украинской нации.

"Именно те ценности, которые кардинально отличаются от империалистических, диктаторских, насильственных, манипулятивных и антигуманных действий современной России", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, в начале апреля украинские музыканты отказались участвовать в постановке Чайковского, дирижером которой выступила Оксана Лынив, из-за войны в Украине. Артисты выразили возмущение тем, что она будет сотрудничать с российскими исполнителями. Сама Лынив отметила, что не видит логики в том, чтобы обвинять Чайковского в действиях Владимира Путина.