Dolce & Gabbana попали в пророссийский скандал: Киркоров показал, как бренд и его гости уважают путинистов

Известный пропутинский певец Филипп Киркоров на днях посетил показ именитого бренда Dolce & Gabbana в Италии в компании своих друзей-путинистов и показал, как модный дом с радостью принимает россиян. Им достались билеты в первых рядах, модельер Доменико Дольче пожал руку фанату Путина, а гости мило беседовали с поклонниками геноцида украинцев.

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Красноречивыми фотографиями Киркоров поделился в своем блоге. По его словам, вечер прошел в теплой атмосфере, где элиту модной индустрии ничуть не смутило присутствие пропутинских артистов и дизайнеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певец назвал Доменико Дольче и Стефано Габбана "своими друзьями" и рассказал о звездных гостях, с которыми познакомил российских дизайнеров, блогершу Викторию Шелягову и свою протеже – молдавскую певицу Наталью Гордиенко.

"Мои друзья Доменико и Стефано всегда удивляют своих клиентов. Оливковые рощи вокруг древнего замка. Но самая главная драгоценность этого вечера – это гости! Был рад встрече с друзьями, партнерами и ценителями D&G", – похвастался путинист.

Он старательно обцеловал руки звездных гостей, среди которых, кстати, была лауреат премии "Оскар" британская актриса Хелен Миррен, ранее высказывавшаяся в поддержку Украины.

После формальной части россиян с другими звездами пригласили присоединиться к торжественному ужину. Отметим, что Киркоров уже не один год сотрудничает с дизайнерами Dolce & Gabbana.

Как писал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Леся Никитюк публично пристыдила Dolce & Gabbana за то, что те продолжили сотрудничество с путинистом. Шоувумен призвала поклонников оставлять на странице бренда в соцсетях хэштег #russiaisaterroriststate, однако вскоре комментарии закрыли.

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