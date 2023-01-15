Названа новая ''Мисс Вселенная'': украинка не попала в топ-5

28-летняя модель из Чернигова Виктория Апанасенко не попала в топ-5 на самом престижном ежегодном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в ночь на 15 января в Новом Орлеане. Победительницей конкурса стала представительница США Р'Бонни Габриэль.

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Прямой эфир транслировали на официальном YouTube-канале конкурса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Новая "Мисс Вселенная" Р'Бонни Габриэль – американо-филиппинская модель, победительница конкурса "Мисс США 2022". Она родилась в Хьюстоне, штат Техас, в семье филиппинца Ремихио Бонзона Габриэля и матери-американки Даны Уокер. Габриэль окончила Университет Северного Техаса со степенью бакалавра в области дизайна одежды со специализацией в области волокон. Сейчас она работает дизайнером и моделью.

Также в топ-5 попали представительницы Доминиканы, Венесуэлы, Пуэрто-Рико и Кюрасао.

В свою очередь украинка Виктория Апанасенко в первые дни удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов.

Вечернее платье украинки стало сенсацией за считанные часы. Черный стал символом темных для Украины времен, а образ дополнил длинный сине-желтый шлейф. Финальный выход модели в тот день чуть не сорвался из-за застежки.

Неприятным сюрпризом стал допуск к участию модели из страны-террориста России Анны Линниковой. Она заявила, что конкурс – "вне политики", но это совсем не повлияло на взбешенных пользователей, выразивших свое недовольство в ее профиле.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала россиянка – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Участие конкурсанток из Украины и России едва не обернулось скандалом, когда Линникова устроила циничную провокацию. Россиянка попыталась сфотографироваться возле украинки, создав иллюзию "дружбы", но подстава не удалась.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых забавных национальных костюмах участниц "Мисс Вселенная", которые продемонстрировали на шоу. Посмотреть на них – можно здесь.

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