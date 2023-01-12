Трехметровое платье и чучела животных: подборка самых смешных национальных образов на ''Мисс Вселенная''

На конкурсе красоты "Мисс Вселенная" участницы продемонстрировали национальные костюмы, которые должны были отразить традиции, особенности и достижения народа каждой участницы. Однако некоторые наряды получились слишком детализированными и перемудренными, из-за чего выглядели смешно.

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Конкурсантки продемонстрировали неудобные, массивные и сложные образы с большим количеством деталей, чучелами животных и другими смешными элементами. OBOZREVATEL решил показать самые смешные костюмы участниц (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Участница из Республики Тринидад и Тобаго появилась на сцене в золотом костюме огромной куклы. Тело модели служило ей ногами, а лицо возвышалось в более трех метрах над землей.

Конкурсантка из Нидерландов предстала перед зрителями в образе голландских вафель, популярных в ее стране. Юбка была выполнена в форме валфи, а на шляпу нацепили муляж чашки.

Мисс Бразилия выбрала для себя образ русалки, лежащей на раковине.

Участница из Парагвая вышла с чучелом головы льва на спине.

Конкурсантка из Гватемалы выкатила на сцену металлическую конструкцию, издалека напоминающую силует платья.

Для Мисс Боливии создали костюм, который дополнило чучело ястреба на голове участницы.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Апанасенко, избранная представлять нашу страну на международной сцене, удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света".

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