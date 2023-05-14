Украина опустилась в рейтинге: букмекеры сменили ставки после всех выступлений в гранд-финале

Представители 26-ти стран на Евровидении-2023 выступили в гранд-финале песенного конкурса в Ливерпуле. Стартовало голосование. После всех выступлений букмекеры резко изменили свои ставки.

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Неутешительные прогнозы для Украины – аналитики опустили нас с третьей позиции на четвертую. Букмекерский рейтинг представлен на официальном сайте Eurovision World.

На первом месте остается Швеция – Loreen с песней Tattoo. Однако, если перед стартом финала на ее победу ставили 53%, то сейчас коэффициент упал до 49%.

А вот вероятность победы эпатажного представителя Финляндии Käärijä с его сумасшедшим треком Cha Cha Cha выросла с 22% до 24-х.

На третьем месте теперь, как вы уже могли понять, не Украина, а Израиль. Коэффициент Noa Kirel и ее песни про единорогов отбукмекеров составляет 6%.

А вот дуэт TVORCHI из Украины теперь на четвертой позиции с коэффициентом 4%.

Закрывает пятерку лидеров Италия, которая подвинула с этой позицию Норвегию на шестое место.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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