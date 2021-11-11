Убийство Гатчинс: следствие нашло человека, зарядившего пистолет для Болдуина

Следствие установило человека, зарядившего оружие, из которого актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Гатчинс. Трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина".

Об этом сообщила прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис в интервью телеканалу ABC, передает Inentertainment. В то же время, имя этого человека она отказалась называть, сославшись на тайну следствия.

Отвечая на вопрос, знает ли следствие, кто зарядил смертельным патроном пистолет, она ответила: "Знаем, да". Но расследование еще не дало ответа на вопрос, почему произошло так, что в пистолет был заряжен боевой патрон.

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Кармак-Олтвис также подтвердила, что дополнительные патроны на съемочной площадке действительно были. Однако на уточняющие вопросы об их количестве прокурор также не ответила. Она лишь отметила, что расследование до сих пор не установило, как патроны попали на съемочную площадку.

"Я думаю, это будет одним из важнейших факторов, которые повлияют на решение об обвинении, – сказала Кармак-Олтвис.

Отметим, что ранее адвокат Джейсон Боулз заявил, что пистолет был заряжен из коробки с патронами, которые должны быть фиктивными.

Напомним: американский актер Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю Галину Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина". Как предварительно установило следствие, 24-летняя специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид зарядила револьвер для вестерна, а помощник режиссера Дэйв Холлс принес это оружие на площадку. Его передали Болдуину, не подозревавшему, что внутри боевые патроны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гутьеррес-Рид во время своей предыдущей работы была объектом многочисленных жалоб. На съемках фильма "Древние ритуалы" девушка якобы неожиданно выстрелила из оружия, испугав коллег и актеров.

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