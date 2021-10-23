Пуля прошила насквозь: как погибла случайно убитая Болдуином украинка Гатчинс. Новые детали
Случайно убитая на съемках Алеком Болдуином Галина Гатчинс, предварительно, получила сквозное ранение груди. Оператор-постановщик из Украины, по данным СМИ, стояла за камерой, когда знаменитый актер следовал сценарию и направил раритетный Colt в сторону объектива.
О подробностях трагической истории на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико (США) пишет Daily Mail. Напомним, что инцидент произошел 22 октября.
В полицейском ордере, выданном после трагедии, сообщается: одна пуля попала женщине-оператору в грудь и прошила ее насквозь, вылетев прямо в режиссера кинокартины Джоэла Соуза.
Мужчина, который стоял позади Гатчинс, остался жив. В документе уточняется, что пострадавший получил ранение в плече.
После стрельбы оружейник передал револьвер и использованную гильзу правоохранителям вместе с другим винтовым оружием и боеприпасами, использованными на съемочной площадке.
Болдуин также передал копам свой костюм, который был залит кровью. Позже в соцсети он написал, что полностью сотрудничает с расследованием, держит связь с мужем погибшей и оказывает поддержку ее семье.
Известно, что оружие актеру дал в руки помощник режиссера Дэйв Холлс, не подозревая, что в револьвере боевые патроны.
Зак Найт, инженер по пиротехнике и спецэффектам, прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что на съемках всегда придерживаются строгого правила, согласно которому боевые патроны никогда не помещаются в оружие. "Мы просто этого не делаем", – сказал эксперт.
"Если вы видите на съемочной площадке патроны, то они – полные пустышки и никоим образом не работают... Есть протокол", – добавил он.
"На съемочной площадке никогда не должно быть боевых патронов, это один. Номер два: каждый человек на площадке имеет право осмотреть оружие перед выстрелом. И три: нет никаких причин ставить человека перед стреляющим оружием", – рассказал о правилах съемок в Голливуде Найт.
Погибшая делилась кадрами со съемок "Ржавчины":
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее пользователи сети нашли пост в Twitter-аккаунте Болдуина, в котором актер спрашивал: "Что чувствует человек, случайно убивший кого-то?". В интернете такое сообщение звезды назвали судьбоносным.
Что известно о трагически погибшей кинематографистке из Украины, вы можете прочитать в нашем материале. Кроме того, Оксана Стефанишина, подруга покойной украинки, рассказала, какой Галина была в жизни.
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