Пуля прошила насквозь: как погибла случайно убитая Болдуином украинка Гатчинс. Новые детали

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Кино
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Алек Болдуин и Галина Гатчинс

Случайно убитая на съемках Алеком Болдуином Галина Гатчинс, предварительно, получила сквозное ранение груди. Оператор-постановщик из Украины, по данным СМИ, стояла за камерой, когда знаменитый актер следовал сценарию и направил раритетный Colt в сторону объектива.

О подробностях трагической истории на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико (США) пишет Daily Mail. Напомним, что инцидент произошел 22 октября.

Кинематографистка Галина Гатчинс
Что произошло на съемках фильма "Ржавчина"

В полицейском ордере, выданном после трагедии, сообщается: одна пуля попала женщине-оператору в грудь и прошила ее насквозь, вылетев прямо в режиссера кинокартины Джоэла Соуза.

Видео дня

Мужчина, который стоял позади Гатчинс, остался жив. В документе уточняется, что пострадавший получил ранение в плече.

После стрельбы оружейник передал револьвер и использованную гильзу правоохранителям вместе с другим винтовым оружием и боеприпасами, использованными на съемочной площадке.

Болдуин также передал копам свой костюм, который был залит кровью. Позже в соцсети он написал, что полностью сотрудничает с расследованием, держит связь с мужем погибшей и оказывает поддержку ее семье.

Известно, что оружие актеру дал в руки помощник режиссера Дэйв Холлс, не подозревая, что в револьвере боевые патроны.

Актер после того, как случайно застрелил женщину

Зак Найт, инженер по пиротехнике и спецэффектам, прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что на съемках всегда придерживаются строгого правила, согласно которому боевые патроны никогда не помещаются в оружие. "Мы просто этого не делаем", – сказал эксперт.

"Если вы видите на съемочной площадке патроны, то они – полные пустышки и никоим образом не работают... Есть протокол", – добавил он.

Гатчинс было 42 года

"На съемочной площадке никогда не должно быть боевых патронов, это один. Номер два: каждый человек на площадке имеет право осмотреть оружие перед выстрелом. И три: нет никаких причин ставить человека перед стреляющим оружием", – рассказал о правилах съемок в Голливуде Найт.

Погибшая делилась кадрами со съемок "Ржавчины":

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее пользователи сети нашли пост в Twitter-аккаунте Болдуина, в котором актер спрашивал: "Что чувствует человек, случайно убивший кого-то?". В интернете такое сообщение звезды назвали судьбоносным.

  • Что известно о трагически погибшей кинематографистке из Украины, вы можете прочитать в нашем материале. Кроме того, Оксана Стефанишина, подруга покойной украинки, рассказала, какой Галина была в жизни.

  • Самые интересные и значимые факты об Алеке Болдуине можно найти по ссылке.

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