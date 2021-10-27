Оружейница из "Ржавчины" уже нарушала правила в фильме с Николасом Кейджем, – режиссер

24-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, причастная к смертельной трагедии на съемках вестерна "Ржавчина", во время своей предыдущей работы была предметом многочисленных жалоб. На съемках фильма "Древние ритуалы" (The Old Ways) девушка якобы неожиданно выстрелила из оружия, напугав коллег и актеров.

Об инцидентах рассказал режиссер Стю Брамбо, передает Daily Mail. По его словам, Николас Кейдж после того, как Гутьеррес-Рид выстрелила во второй раз за три дня без предупреждения, закричал: "Сделай объявление! Ты просто вышибла мои **анные барабанные перепонки!".

Брамбо отметил, что он даже обращался к своему помощнику на счет того, что Гутьеррес-Рид нужно уволить: "После "второго раунда" я был в ярости. Она новичок".

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По словам кинодеятеля, "Древние ритуалы" был первым фильмом, в котором работала оружейница.

В то же время продюсер "Старого пути" опровергает утверждения Брамбо, а инциденты, как сказал он, "чрезмерно раздуты".

"Я не помню такого события на нашей съемочной площадке. Я спросил своих партнеров – то же самое", – заявил продюсер.

Но Брамбо и другой источник, который был на площадке, утверждают, что Гутьеррес-Рид "создала для актеров и съемочной группы несколько ненужных и опасных ситуаций".

Брамбо настаивает, что девушка нарушила протоколы безопасности. Ключевой момент, по его мнению, – низкие бюджеты, из-за которых такой неопытный человек был отведен такую на ​​важную роль в создании киноленты. "Трагедия в том, что все сводится к продюсерам", – сказал режиссер.

"Проблема в том, что ей не помогли. У меня было бы еще минимум два человека. В том фильме ("Ржавчина", – ред.) она все делала сама. Если бы в том фильме был еще один человек, трагедии бы не случилось. Второй человек осмотрел бы оружие", – считает Брамбо.

Напомним, СМИ сообщили, что именно Гутьеррес-Рид зарядила револьвер для вестерна, а помощник режиссера Дэйв Холлс принес это оружие на площадку и передал Алеку Болдуину, не зная, что внутри боевые патроны. В итоге актер случайно убил оператора-постановщика Галину Гатчинс.

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