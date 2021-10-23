Американские правоохранители выяснили, кто передал заряженное оружие Алеку Болдуину

Оружие, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Гатчинс, перед началом съемки дал ему ассистент режиссера Дэйв Холлс. Он якобы был уверен, что оружие не заряжено.

Об этом пишет ВВС. Такими данными поделились с журналистами представители следствия. Со слов свидетелей, Холлс якобы сказал Болдуину, что пистолет безопасен.

Как отмечается, во время подготовки к съемке специалист по оружию, которая также работала на площадке, Ханна Гутьеррес подготовила три реквизитных пистолета. Холлс взял один из их и дал актеру, сказав, что оружие не заряжено.

О том, что в пистолете были патроны, помощник режиссера, как пишет издание, не знал.

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Согласно сценарию фильма "Ржавчина", во время съемок которого произошла трагедия, Болдуин должен был направить оружие в сторону камеры и выстрелить. В результате пуля попала в грудь Гатчинс, а также задела режиссера Джоэла Соуза, который стоял за ней.

Окровавленный костюм Болдуина со съемок изъяли в качестве доказательства вместе с пистолетом. Боеприпасы и другое боевое вооружение также было изъято со съемочной площадки полицией.

Как известно, Болдуина допросили и отпустили. Подозрение по факту трагедии на съемочной площадке пока никому не предъявили.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Болдуин случайно застрелил украинку Галину Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Он держал в руках реквизитную винтовку, которая должна была стрелять холостыми патронами, но дала осечку. Трагедия произошла 22 октября.

Галину госпитализировали на вертолете в больницу, однако она умерла. Кроме того, Болдуин случайно ранил режиссера Джоэла Соуза, которого доставили в больницу на машине скорой помощи.