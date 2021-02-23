Тина Кароль в откровенном платье с вырезами восхитила поклонников. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в откровенном наряде черного цвета.

Для фотосессии знаменитость выбрала платье с вырезами. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Кароль позировала на камеру в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska, а также она аккуратно уложила свои длинные блондинистые волосы. Кроме того, звезде сделали легкий макияж.

"Это очередной скандал", – подписала кадр знаменитость.

Отметим, что фанаты восхитились образом Кароль. Многие не ожидали увидеть артистку в таком откровенном наряде, поэтому ее засыпали комплиментами.

"Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова", "Горячо", "Обалдеть! Слов нет", "Пожар", – пишут люди в сети.

Ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками. Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".