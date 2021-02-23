Тина Кароль в откровенном платье с вырезами восхитила поклонников. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Тина Кароль в откровенном платье с вырезами восхитила поклонников. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимком, на котором предстала в откровенном наряде черного цвета.

Для фотосессии знаменитость выбрала платье с вырезами. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Кароль позировала на камеру в платье с вырезами черного цвета, которое украшено сверкающими камнями. Свой образ певица дополнила стильными босоножками от Kachorovska, а также она аккуратно уложила свои длинные блондинистые волосы. Кроме того, звезде сделали легкий макияж.

"Это очередной скандал", – подписала кадр знаменитость.

Тина Кароль в откровенном образе

Отметим, что фанаты восхитились образом Кароль. Многие не ожидали увидеть артистку в таком откровенном наряде, поэтому ее засыпали комплиментами.

"Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова", "Горячо", "Обалдеть! Слов нет", "Пожар", – пишут люди в сети.

Поклонники восхитились образом Кароль
Многие не ожидали увидеть артистку в таком откровенном наряде
Кароль засыпали комплиментами

Ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Певица поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы. Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками. Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".

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