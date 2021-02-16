Тина Кароль появилась в образе стюардессы. Видео

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками видео, на котором продемонстрировала себя в пикантном образе стюардессы.

Знаменитость предстала в мини-платье с глубоким декольте. Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Кароль на камеру показалась в коротком платье синего цвета с глубоким декольте. Свой образ она дополнила стильными белыми ботинками на каблуке, маленькой шляпой, как у стюардесс, и серьгами.

Стоит отметить, что, вероятно, такой образ Кароль выбрала для участия в очередном новом шоу на телеканале "1+1".

Напомним, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

Позже певица презентовала новую песню под названием "Скандал" и клип на нее. Артистка предстала в неожиданном для всех образе:

"Песня "Скандал" о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо", – говорит Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками. Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".