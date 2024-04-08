Таня Пренткович и Андрей Гонковский выехали в Португалию, туда сбежал и бывший блогерши: в сети привели доказательства

Скандальные блогеры Таня Пренткович и Андрей Гонковский вместе с детьми выехали в Португалию и проживают сейчас в городе Порту. Кроме того, вместе с ними за границей оказался Орест Мурий – тоже блогер, а по совместительству бывший супруг Пренткович и отец ее старшего из двух сыновей.

Подробностями этого эксклюзива поделился звездный обозреватель Богдан Беспалов. В своем Telegram-канале он обнародовал скриншоты-доказательства.

"Таня Пренткович находится в Португалии, а точнее в городе Порту. Также вместе со своим парнем она вывезла своего бывшего мужа", – зачитал Беспалов информацию от инсайдера.

Орест Мурий якобы "спалился", когда в марте этого года поинтересовался в одной из групп об украинских детях в Португалии относительно школы для своего с Пренткович сына.

"Значит, искал Орест школу для сына в городе Порту. Тем самым спалил свое местонахождение. Действительно ли этот Орест настоящий Орест Мурий? Ведь фото в аккаунте нет. Мы нашли его Telegram-канал и в комментариях пишет тот же Орест", – прокомментировал Беспалов. .

Кроме того, ранее в Instagram Мурия можно было посмотреть геолокацию его аккаунта. И это была Португалия. Впрочем, когда информация впервые проникла в сеть, блогер скрыл данные о местонахождении своего профиля.

Относительно Пренткович и Гонковского непосредственно, то они, как утверждает инсайдер, "не отказывают себе от роскоши за границей".

Беспалов процитировал свой источник: "Они бронируют себе дорогущие автомобили, и на них рассекают португальские, и не только португальские дороги".

Отметим, недавно в СМИ оказалась информация, что горе-волонтер Гонковский после Мальдив не возвращался в Украину. То есть все это время он находился за границей.

Источники в пограничной службе раскрыли, что Гонковский последний раз пересек украинско-польскую границу 8 января 2024 года в 10:17 в пункте Краковец на автомобиле BMW. После этого в Украину он якобы не возвращался. Его гражданская жена Таня Пренткович заверила, что не собирается комментировать ситуацию, ведь в ее адрес постоянно сыплются угрозы. Впрочем, блогерша заметила, что сейчас она с любимым и детьми находится не в родном Тернополе.

Напомним, в январе этого года бизнесмен выехал в Польшу на благотворительное мероприятие, получив разрешение как волонтер, но оказался с любимой и детьми на Мальдивах. Возмущенная этой ситуацией украинка и SMM-стратег Валерия решила написать Пренткович, чтобы услышать хоть какие-то мысли инфлюэнсерши о скандале. По мнению блогерши, у которой более 1,1 млн фолловеров, ей с любимым "можно" выезжать на отдых на Мальдивы, ведь они "делают много хорошего".

Тем временем в Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал вокруг Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского. Там решительно осудили нарратив о том, что украинцам, помогающим военным и гражданским, "можно" отдыхать за границей. Подробности – по ссылке.

Впоследствии Гонковский впервые прокомментировал свой скандальный курорт. Он заверил, что оказался на Мальдивах "случайно" из-за того, что его лекции в Польше перенесли на другие даты. Поэтому, будучи уже за границей, бизнесмен подумал, а почему бы не присоединиться к любимой с детьми.

Позже Гонковский даже заявил о намерениях переехать с семьей, однако не уточнил, имел ли он в виду заграничный переезд.

Как писал OBOZ.UA, пользователи сети узнали, что спонтанно поехать на Мальдивы очень сложно. На популярный лакшери-курорт нет прямых рейсов, а перелет из Варшавы в Мале стоит не менее 40 тысяч гривен. Детальнее – читайте в нашем материале.

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