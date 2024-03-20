Не возвращался в Украину после Мальдив: всплыли новые детали скандала вокруг Гонковского, а Пренткович впервые прокомментировала переезд

Украинский бизнесмен и блогер Андрей Гонковский, который выехал за границу как "волонтер" и полетел на Мальдивы, после своего скандального отдыха не возвращался в Украину. По крайней мере, так говорят источники в пограничной службе. Как известно, на днях горе-курортник сообщил подписчикам о переезде с семьей из-за постоянных угроз на фоне скандала. Эту новость впервые прокомментировала гражданская жена Гонковского и мать его сына, блогер-миллионница Таня Пренткович.

Сначала известная инфлюэнсерша заявила, что не собирается раскрывать страну, в которой находится с семьей в целях безопасности. Потом вспомнила, что о заграничном переезде они с бойфрендом якобы не говорили, так что исправилась: "Я не скажу, в каком мы городе Украины". Такие комментарии от Прентковича прозвучали во время общения с журналистами ТСН.

"Вы шутите? Мне прилетают угрозы, нас хотят убить... Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать, в какой мы стране или где мы вообще, или в каком мы городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о загранице... Я не буду это никак комментировать из-за того, что это опасно для нашей семьи, для нас лично, для нашей жизни. Мы сейчас не в Тернополе", – прокомментировала блогер, за которой в Instagram следит более миллиона подписчиков.

А раньше Татьяна, активность которой в соцсетях заметно снизилась, публиковала свое черно-белое фото, которое подписала: "Я выбираю жить свою единственную жизнь. И вам этого желаю". Эту Stories она разместила сразу после скандального заявления Гонковского о "сложном решении переехать".

Между тем, сам бизнесмен общаться с журналистами отказывается. Впрочем, комментировать Андрею есть что. СМИ узнали от источников в пограничной службе, что Гонковский в последний раз пересек украинско-польскую границу 8 января 2024 года в 10:17 в пункте Краковец на автомобиле BMW. После этого в Украину он якобы не возвращался.

Напомним, в январе этого года бизнесмен выехал в Польшу на благотворительное мероприятие, получив разрешение в качестве волонтера, но оказался с любимой и детьми на Мальдивах. Возмущенная этой ситуацией украинка и SMM-стратег Валерия решила написать Пренткович, чтобы услышать хоть какие-то мысли инфлюэнсерши о скандале. По мнению блогерши, у которой более 1,1 млн фолловеров, ей с любимым "можно" выезжать на отдых на Мальдивы, ведь они "делают много хорошего".

Тем временем в Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал вокруг Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского. Там решительно осудили нарратив о том, что украинцам, помогающим военным и гражданским, "можно" отдыхать за границей. Подробности – по ссылке.

Впоследствии Гонковский впервые прокомментировал свой скандальный курорт. Он заверил, что оказался на Мальдивах "случайно" из-за того, что его лекции в Польше перенесли на другие даты. Так что, будучи уже за границей, бизнесмен подумал, а почему бы не присоединиться к любимой с детьми.

Как писал OBOZ.UA, пользователи сети узнали, что спонтанно поехать на Мальдивы очень сложно. К популярному лакшере-курорту нет прямых рейсов, а перелет из Варшавы в Мале стоит не менее 40 тысяч гривен. Детальнее – читайте в нашем материале.

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