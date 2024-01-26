В ЦПД пристыдили Таню Пренткович и ее бойфренда и дали понять, что такие, как они, оттягивают победу Украины

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал вокруг блогера Татьяны Пренткович и ее мужа-волонтера Андрея Гонковского. Там решительно осудили нарратив о том, что украинцам, помогающим военным и гражданским, "можно" больше, чем другим.

Видео дня

Лейтенант Сил обороны, заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко подчеркнул, что законность или незаконность выезда человека – это вопросы компетентных органов. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале ЦПД.

"В сети появились фото, из которых стало понятно, что муж блогера-миллионницы Тани Пренткович, получив разрешение на пересечение границы Украины как волонтер, оказался на Мальдивах. Вроде бы "хорошие дела" дали ему эту возможность. Эта история имеет существенное негативное информационное влияние" , – отметили в Центре противодействия дезинформации.

По словам Андрея Коваленко, медийщики, как Пренткович, должны подавать пример, а не "отграничиваться от реальности". На блогерах сейчас лежит большая ответственность, считают в ЦПД.

"Не может существовать мир, в котором война где-то далеко, а мы живем собственной жизнью. Не может помощь армии и стране быть оправданием для чего-то своего", – говорится в посте.

Заместитель руководителя ЦПД намекнул, что такие инциденты и люди, которые считают себя лучше других, лишь мешают стране идти к победе.

"Чтобы выиграть войну, этой реальностью должны жить все, особенно популярные блогеры, которые должны быть примером для других. Война – это не только военные, но и все общество. Только так победим", – добавили в ЦПД.

Ранее OBOZ.UA писал, что в эпицентре громкого скандала оказалась семья блогера Татьяны Пренткович, чей муж засветился на Мальдивах, хотя должен был в это время быть в Польше. Супруги заявили, что им можно так отдыхать, ведь они передали много помощи ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки !