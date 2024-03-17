Гражданский муж блогера-миллионницы Пренткович, попавший в скандал с Мальдивами, объявил о 'сложном решении' переехать

Скандал вокруг украинской блогерши-миллионницы Татьяны Пренткович и ее гражданского мужа и отца младшего сына Андрея Гонковского получил неожиданное продолжение. Бизнесмен, обманом уехавший отдыхать на Мальдивы в разгар полномасштабной войны, объявил о переезде с семьей. "Одно из самых трудных решений в жизни", как выразился сам Андрей, он принял из-за опасности для своих детей на фоне угроз, которые якобы поступали ему после ситуации с Мальдивами.

Открытым остался вопрос: Гонковский говорит о переезде за границу или в другой город в пределах Украины. Впрочем, некоторые его формулировки наталкивают на мысль, что речь идет именно о выезде в другую страну. О своем решении бизнесмен объявил в InstaStories.

Бизнесмен припомнил, как год назад писал в одной из своих публикаций: "Раньше всегда было желание жить в других странах, а в этом году понял, что хочется жить только здесь... не знаю, как будет дальше, но сейчас желание такое".

Уже в следующей Stories Гонковский говорит о решении переехать. Это и позволяет сделать вывод, что речь о заграничном переезде. Впрочем, пользователи сети не на 100% уверены в этом, предполагая, что мужчина специально подогревает интерес аудитории громкими заявлениями.

"Январь-февраль этого года все изменили. Да вы все видели... Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки сделали событие всеукраинского масштаба. Как этой новостью перекрылись коррупционные скандалы и еще "определенные события". Как 150 медиа включая единственный марафон делали это новостью номер один каждый день. Все это побуждало меня к решению. Мы переезжаем", – написал бойфренд Пренткович.

Следовательно, по словам бизнесмена, он решил переезжать из-за "очень конкретных угроз" в его адрес и адрес его семьи. Полиция же, по утверждению знаменитости, якобы отказалась реагировать на текстовые сообщения и заверила, что свяжется с недоброжелателями уже после звонков или личных обращений.

"Видимо, одно из самых трудных решений в моей жизни. Но когда сегодня на меня с обеих сторон легли Иван и Адам, и я задумался, что только от моего решения зависит, будут находиться они в опасности или в безопасности... Я понял, что на данный момент это правильное решение. Не знаю, на какое время, но пока так", – прокомментировал Гонковский.

Как мы уже отметили, никаких четких уточнений по поводу того, каким будет этот переезд: заграничным или в пределах Украины, привели к тому, что ответ стали искать интернет-пользователи. Многих возмутила аргументация и формулировки блогера.

"Коррупция как магический аргумент. Хотели отдохнуть на Мальдивах под видом волонтерки (когда и волонтеров них*я не выпускают за корягами) – обиделись, да и вообще здесь коррупция", "Пересечет границу как волонтер, а потом будет рассказывать, что в Украине коррупция", " Если это решение твое и твоей семьи, зачем это знать всему интернету?", "Ставлю 20 грн, что это вброс, а переезд в Киев или Ужгород", "А куда он, бл*ть, переезжает? Типа с Украины едет как мать двух мальдив?", "Так граница закрыта, куда он собрался переезжать? Или опять типа по волонтерским делам, как в прошлый раз?!", "У инфоциган, как и у обычных цыган, всегда поиск лучшего места. Табор переезжает в другое место", "Ну, если все побуждало к этому решению, то тогда бы по-честному пусть закрывают все свои бизнесы в Украине, карточки, счета и т. д. А то их все побуждает так громко переезжать, а потом они спокойно продолжают зарабатывать деньги на аудитории Украины. Если с нуля, так с нуля", – пишут комментаторы.

Напомним, в январе этого года бизнесмен выехал в Польшу на благотворительное мероприятие, получив разрешение в качестве волонтера, но оказался с любимой и детьми на Мальдивах. Возмущенная этой ситуацией украинка и SMM-стратег Валерия решила написать Пренткович, чтобы услышать хоть какие-то мысли инфлюэнсерши о скандале. По мнению блогерши, у которой более 1,1 млн фолловеров, ей с любимым "можно" выезжать на отдых на Мальдивы, ведь они "делают много хорошего".

Тем временем в Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал вокруг Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского. Там решительно осудили нарратив о том, что украинцам, помогающим военным и гражданским, "можно" отдыхать за границей. Подробности – по ссылке.

Впоследствии Гонковский впервые прокомментировал свой скандальный курорт. Он заверил, что оказался на Мальдивах "случайно" из-за того, что его лекции в Польше перенесли на другие даты. Так что, будучи уже за границей, бизнесмен подумал, а почему бы не присоединиться к любимой с детьми.

Как писал OBOZ.UA, пользователи сети узнали, что спонтанно поехать на Мальдивы очень сложно. К популярному лакшере-курорту нет прямых рейсов, а перелет из Варшавы в Мале стоит не менее 40 тысяч гривен. Детальнее – читайте в нашем материале.

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