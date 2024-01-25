'Нам можно': блогер-миллионница Пренткович нашла циничное объяснение тому, что ее любимый отдыхал на Мальдивах 'как волонтер'

В сети не утихает скандал вокруг украинской блогера-миллионницы Татьяны Пренткович и ее гражданского мужа и отца младшего сына Андрея Гонковского. Бизнесмен выехал в Польшу на благотворительное мероприятие, получив разрешение как волонтер, но оказался с любимой и детьми на Мальдивах. Возмущенная этой ситуацией украинка и SMM-стратег Валерия, за которой в сети следит более 13 тысяч подписчиков, решила написать Пренткович, чтобы услышать хоть какие-то мысли инфлюэнсерши о скандале.

Видео дня

И Татьяна ответила, однако ответ ее еще больше возмутил украинских интернет-пользователей. Так, по мнению блогера, у которой более 1,1 млн фолловеров, ей с любимым "можно" выезжать на отдых на Мальдивы, ведь они "делают много хорошего". Скриншотами переписки с Пренткович Валерия поделились на личной странице в Instagram.

"Я в шоке. Пренткович ответила, что им можно отдыхать на море, учитывая все хорошее, что они сделали. А ниче, что тысячи украинцев делают каждый день много хорошего? И дело не в Мальдивах! Таня считает, что все просто завидуют Мальдивам. Мы же с вами такие тупые", – прокомментировала Валерия диалог с известной инфлюэнсершей.

Так, на комментарий украинки относительно того, что она разочаровалась в блогере и ее партнере из-за их выезда за границу, Пренткович уверенно ответила: "Все ездят. Но публичным людям можно, а непубличным нельзя. На границе мужчины-украинцы в каждой машине".

Когда Валерия заметила, что хорошие дела совершают все украинцы, Пренткович выдала, что в таких масштабах, как она и ее муж, не все.

Она также добавила: "Ну, его бы не выпустили за границу, если бы он не сделал столько хороших дел. Вы знаете, что выезд сейчас сложен. И собственно все документы о купленных авто, автобусах и так далее из собственных денег позволяют пересекать границу, потому что это и называется волонтер".

Валерия откровенно написала знаменитости, что она шокирована ее позицией. "Это ужас. Вы даже не признаете, что делаете неверно. Почему другие семьи не могут уехать? Вам на Мальдивы можно, по вашему?" – спросила она.

Пренткович на это дала несколько циничный ответ: "На Мальдивы и до войны не все могли".

В конце концов, диалог закончился на том, что Татьяна снова попыталась убедить украинку: если делаешь хорошие дела, то выезжать за границу на отдых можно. Она еще и заверила, что другие волонтеры поступают так же, якобы пользуясь своим статусом.

Заметим, что сам Гонковский тоже уже отреагировал на скандал вокруг своей персоны. Он объяснил, как так получилось, что он ехал в Варшаву как волонтер на благотворительное мероприятие, а оказался на отдыхе на Мальдивах с любимой и детьми.

"Я не прикрывался волонтерством для того, чтобы поехать на отдых, как это пытаются подать... У нас было запланировано событие "Магия утра" для украинских предпринимателей на 11 января. Подобные события мы уже проводили с организаторами, и при этом закрывали сборы, покупали дроны и так далее. Но когда я уже прибыл в Варшаву, организаторы сместили дату на 23 января. И, соответственно, у меня были свободные дни", – попытался оправдаться Андрей. Детальнее об этом – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович находится в Нью-Йорке, США. Оттуда он с радостью рассказывает, что квартира у него в самом центре американского города – возле знаменитого Central Park. Впрочем, украинцев это не беспокоит, в отличие от вопроса: "Как и почему Арестович уехал за границу?" Ответ, а точнее уклонение от него, прозвучало в новом интервью опального политика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки !