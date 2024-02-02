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Перелет от 40 тыс. грн без багажа. Выяснились детали отдыха парня Пренткович на Мальдивах, которые помогают России обходить санкции

Катерина Малай
Люди
1 минута
486
Перелет от 40 тыс. грн без багажа. Выяснились детали отдыха парня Пренткович на Мальдивах, которые помогают России обходить санкции

Появились новые подробности скандального отдыха украинского блогера-миллионницы Татьяны Пренткович и ее бойфренда-волонтёра Андрея Гонковского. Пара утверждала, что спонтанно решила отдохнуть, однако в сети так не считают.

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Одна из главных причин сомневаться – сложный перелет, который очень дорого стоит и обычно планируется заблаговременно из-за нехватки удобных рейсов. На это обратили внимание на YouTube-канале "Шоубісики".

Обычные украинцы ради любопытства попытались найти, сколько стоит перелет в Мальдивы из Варшавы, и обнаружили, что самые дешевые билеты в Мале обойдутся в 40 тысяч гривен без багажа. Прямых рейсов нет вообще, а значит, спонтанно полет на всю семью в последний момент забронировать нереально.

Перелет от 40 тыс. грн без багажа. Выяснились детали отдыха парня Пренткович на Мальдивах, которые помогают России обходить санкции

Кроме этого, как обратили внимание в комментариях, авиатрансфер между Мальдивскими островами также нужно бронировать заранее. "Спонтанно такие поездки не совершаются", – заключили украинцы.

Перелет от 40 тыс. грн без багажа. Выяснились детали отдыха парня Пренткович на Мальдивах, которые помогают России обходить санкции

По словам автора канала Марины Данилюк-Ярмолаевой, отдыхать на Мальдивах во время полномасштабной войны неприемлемо, поскольку, в частности, из-за этой южноазиатской страны Россия обходит санкции и имеет ресурсы на войну с украинцами.

Как пишет Asia Nikke, всего за один год через Мальдивы прошло микросхем на 53 миллиона долларов (около 400 тыс полупроводников).

Ранее OBOZ.UA писал, что семья блогера Татьяны Пренткович оказалась в эпицентре громкого скандала, потому что ее избранник засветился на Мальдивах, хотя в это время должен был быть в Польше. Пара заявила, что им можно так отдыхать, ведь они передали много помощи ВСУ.

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