''Винник не отвечает на звонки'': Горбунов признался, чем его разочаровал тяжелобольной артист

Украинский телеведущий Юрий Горбунов заявил, что поведение певца Олега Винника, который больше года лечится в Германии, очень его удивило. Артист осудил исчезновение исполнителя из виду общественности во время полномасштабной войны в Украине.

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Горбунов считает, что артист должен был объяснить свое отсутствие и молчание поклонникам. Такой комментарий прозвучал в интервью Славе Демину, когда тот спросил, кто разочаровал знаменитость в прошлом году (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Телеведущий поделился, что до полномасштабного нападения России дружил с Винником, но сейчас певец даже не отвечает на его звонки.

"Я не знаю, где он и что с ним. Мы друзья. Нужно было как-то объяснить все это. Нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пытался (узнать. – Ред.). Олег трубку не берет, а 100 раз ты звонить не будешь. Просто мне кажется, это нужно было сделать по-другому", – высказался Горбунов.

О состоянии Винника и его позиции ведущий узнает со слухов и слов общих знакомых, но считает, что певец должен был объяснить фанатам, почему внезапно исчез из информпространства.

Кстати, не менее удивлен Горбунов и поведением танцора Влада Ямы. "Они меня удивили. Зная их характеры, зная их поступки до войны... Все должно было быть по-другому", – добавила звезда.

Напомним, по словам друга Олега Винника, он столкнулся с серьезной болезнью, не позволяющей ему возобновить концертную деятельность. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Почти все коллеги и знакомые звезды, которые беседовали с ним после 24 февраля 2022 года, подтвердили, что певец не может обратиться к поклонникам из-за плохого самочувствия.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядит взрослый сын Олега Винника, которого мало кто знает в лицо. Подробнее о нем читайте в материале.

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