''Ей все Путин говорил'': Mamarika высмеяла Марченко и резко высказалась об исчезновении Винника. Видео

Украинская исполнительница Анастасия Кочетова, которая более известна под псевдонимом Mamarika, призналась, что думает о предательнице Украины Оксане Марченко и пропавшем после полномасштабного вторжения РФ Олеге Виннике. Певица всегда недолюбливала супругу Виктора Медведчука и не считала ее эрудированной, как многие украинцы.

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Свое мнение об артистах знаменитость высказала в интервью Stand up Battle Club в YouTube. Ситуацию с Олегом Винником Настя считает возмутительной, ведь никто не ожидал от кумира миллионов побега за границу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Бл***, Винник – это вообще! Я в шоке. Олезя – просто зашквар года. Давайте потом об этом поговорим", – коротко заявила Mamarika. Телеведущей Оксане Марченко повезло меньше, ведь Кочетова вспомнила ее "звездный час" в Украине, когда та вела "Х-фактор" и "Україна має талант".

Звезда отметила – она никогда не верила в искренность ведущей шоу на СТБ, ведь Марченко не имела собственного мнения и говорила то, что ее просили. По словам певицы, война показала, кто есть кто.

"Там уже все. Чм*нька. Она меня всегда бесила, всегда меня бл*** бесила она! Она не способна была от себя сказать ни слова. Все знали, что она только с подслушкой говорила. Она не имела ни одного предложения, сказанного лично от себя. Ей все Путин говорил. Да, да, я думаю, да. Там прямая связь была с адом. Вообще г*вно всплывает сейчас. Так получается, что в критические моменты все вскрывается", – резюмировала супруга Сергея Середы.

Напомним, недавно OBOZREVATEL сообщал, Mamarika рассказала, как Таисия Повалий унижала украинских начинающих артистов и специально "сливала" их в "Фабрике звезд". Путинистка еще в далеком 2012 году поняла, что россияне ей ближе.

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