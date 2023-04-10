Полякова высказалась об исчезновении Олега Винника и жестко раскритиковала Ани Лорак за позорное интервью

Незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину певица Оля Полякова и ее коллега Олег Винник записали совместный трек и готовились выпускать клип, который фанаты так и не увидели из-за войны. Сейчас музыкант по необъяснимым причинам замалчивает события в родной стране и, как утверждают многие источники, борется с серьезным заболеванием в Германии. Полякова подтверждать или опровергать эту информацию не стала. Призналась, что с бывшим другом она совсем не общается.

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Артистка в начале полномасштабной войны заступалась за коллегу и друга, который неожиданно исчез из инфополя, отправившись за границу, но теперь занимает более равнодушную позицию. Своим мнением Полякова поделилась в программе "Сніданок з 1+1".

Как заверила звезда, она ничего не знает о Виннике и его исчезновении. Но осуждать певца не торопится. Единственное, рекомендует коллеге выйти на связь с аудиторией, ведь та его ждет и волнуется.

"Я ничего о нем не знаю. Совсем. Я считаю, что его поклонники имеют право знать, что с ним происходит. Я с ним не общаюсь, мы общались только раз в начале полномасштабного вторжения. Нужно просто выйти в эфир и сказать: "Я с вами, я есть". Я не могу осуждать людей, когда не знаю, что с ним. Он живой вообще? Может, он не может говорить. Я слышала, что он болеет. Кто его знает, что с ним происходит. Я не могу об этом говорить, потому что я не знаю", – прокомментировала исполнительница.

Высказалась Полякова и на тему позорного интервью Ани Лорак российской пропагандистке Алене Жигаловой. Она раскритиковала предательницу за ее инфантильную позицию и абсурдные неискренние оправдания.

"Про Ани Лорак я хочу сказать, что ее надо вообще вычеркнуть из нашей памяти. Это человек без совести и без мозгов. То, что она не может назвать войну войной, – вообще эти интервью, в которых они не могут сказать никакой конкретики. "Случилось, что случилось", "я была маленькой" – 40-летняя баба говорит, что она была маленькой! То есть я была взрослой, а она была маленькой. "Я девочка". Какие-то дурацкие незрелые оправдания. Все вы понимаете, все вы знали! Вы просто очень хотели денег! Никакого оправдания нет. Если бы она сказала: "Да, я хотела зарабатывать, это моя ошибка!" – это было бы хотя бы честно. А она начинает: "Я не понимала, я глупенькая, я маленькая, я тупенькая"... Что это за х*рня вообще?", – жестко высказалась Полякова.

Певица уверена, что люди после 25-ти лет не могут прикрываться аполитичностью – они должны быть осознанными и ответственными за любые свои слова и действия. Однако Ани Лорак, как можно понять, эти качества чужды.

Как писал OBOZREVATEL ранее, актриса украинского дубляжа Екатерина Сергеева переозвучила интервью Ани Лорак, записав его украиноязычную юмористическую версию. Ролик стал вирусным в сети, рассмешив тысячи интернет-пользователей.

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