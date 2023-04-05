Объявлял бойкот с голодовкой: как Олег Винник выглядел в детстве, из-за кого прыгал из окна и кто стал его первой любовью. Фото

Популярный певец Олег Винник, который не так давно сводил с ума прекрасную половину человечества своей харизмой, продолжает сохранять молчание. Спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения он исчез из информационного пространства и уехал в Германию. Там, по словам инсайдеров, знаменитость живет со своей "тайной женой" Таюне и 19-летним сыном Юлианом. Как оказалось, первой любовью исполнителя была именно Таисия Сватко, которая и подарила ему единственного наследника.

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Между Олегом и Таей, самой скромной девушкой на курсе Каневского колледжа культуры и искусств, романтические отношения завязались сразу, как только они увидели друг друга. OBOZREVATEL подробнее расскажет о начале лавстори звезд, которая длится более 25 лет, а также покажет, как Винник выглядел в студенческие и школьные годы. Отметим, что вокалист в детстве был хулиганом и часто нарушал дисциплину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"У нас девочки были красивые. И смотрю, он так начал заглядываться на Таю (Таисия Сватко, – ред.), то ручку положит, то… Ясное дело, что они не могли так просто "ля-ля-ля-ля-ля-ля. Они жили в общежитии, возможно, там уже что-то и было, я свечку не держал", – однажды рассказал на телевидении преподаватель певца из колледжа.

Как отмечал сам Винник, с возрастом он стал более рассудительным, спокойным и сдержанным, а вот в школьные годы не мог похвастаться данными качествами. Секс-символ даже был первооткрывателем по прыжкам со второго этажа, оказавшись после этого поступка в кабинете у директора. Он с классом поспорил на пять шоколадок Чайка, что не побоится выпрыгнуть из окна.

"Директор школы стал свидетелем моего "подвига" и тут же, за ухо отвел меня на ковер. Я прославился этим поступком на всю школу, но это было громко и приятно, поскольку я выиграл спор!", – рассказал прессе исполнитель хита "Вовчиця".

Родителям не было скучно с артистом и дома. Он помнит два случая, когда родственники гневно отругали его. Один раз юный Винник сбежал на речку, никого не предупредив, второй – хотел купить мотоцикл и объявил дома бойкот с голодовкой.

Вокалист до сих пор гордится, что с самого детства родители одевали его по последнему писку моды. На торжественной линейке 1 сентября он появился в черном костюме в полоску, купленном мамой в Черкассах, и с синим лакированным портфелем. По его словам, он выглядел ярко и стильно, отличаясь от одноклассников, пришедших в одинаковой школьной форме.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что за время болезни Олег Винник сильно изменился. Он заметно поправился, отрастил густую бороду, поменял стиль одежды. Певец все чаще стал носить очки и кепку, а также прятать волосы.

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