София Ротару после скандала с Крымом собралась в Москву на концерт

Народная артистка Украины София Ротару должна выступить в столице РФ Москве на концерте "Песня года". Такое объявление появилось в сети после заявлений сестры певицы Аурики Ротару о Крыме, вызвавших скандал в России.

Анонс мероприятия появился на Instagram-странице фестиваля. Запись передачи с выступлениями более 30 звезд назначена на 4 декабря. Интересно, что среди участников концерта указана и украинская исполнительница Ани Лорак.

Имя 74-летней Ротару открывает список приглашенных знаменитостей на 50-летние "Песни года".

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Отметим, что Ротару после начала российской агрессии не ездила на гастроли в РФ, однако не отказывалась от отдельных выступлений или участии в российских программах.

К примеру, в 2019 и 2020-м певица ездила в Москву – тоже на съемки "Песни года".

Концертный директор певицы Сергей Лавров пояснял, что выступить на этом концерте Ротару согласилась после приглашения ее друга, композитора Игоря Крутого.

Представитель артистки утверждал, что в 2020 году звезда пела на "Песне года" бесплатно.

"У Софии Михайловны давняя дружба с Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет... А то в прошлом году, когда она выступила на "Песне года", написали: "Денег нет, поехала зарабатывать в Россию", – заявлял концертный директор.

Также известно, что 19 августа 2021-го народная артистка Украины выступила на конкурсе "Новая волна" в российском курортном городе Сочи. Она спела на сцене несколько своих хитов. За это исполнительница попала под критику украинского шоумена и продюсера Игоря Кондратюка.

Напомним: недавно Аурика Ротару заявила, что она и ее сестра ждут возвращения временно оккупированного Россией Крыма под контроль Украины. После таких слов представители незаконной "власти" полуострова даже заговорили о лишении Софии Ротару звания почетного гражданина Крыма.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – 74-летняя украинская эстрадная певица и актриса родом из Черновицкой области.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет из-за инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей, внуков Ротару: Анатолий (1994) и София (2001).

Фотографии того, как знаменитость менялась на протяжении своей карьеры, смотрите по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в сети заговорили о болезни Паркинсона у Софии Ротару. Фанатов обеспокоило видео, на котором было видно, как у певицы дрожала голова во время вручения наград "Национальная легенда Украины" в Мариинском дворце.

Кроме того, на выступлении в столице Германии Берлине у Ротару заметно дрожали руки.