Кондратюк раскритиковал Ротару и высказался против ее участия в концерте ко Дню Независимости

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк признался, что против выступления Софии Ротару на концерте ко Дню Независимости в Киеве. Он отметил, что артистка недавно выступала на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.

Так, на странице в Facebook Кондратюк опубликовал пост и заявил, что Ротару не следует принимать участие в шоу на НСК "Олимпийском" после того, как она выступила в России.

"При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости", – написал продюсер.

Видео дня

Также Кондратюк отметил, что "во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии". Кроме того, продюсер считает, что украинские знаменитости гастролируют в России из-за отсутствия в Украине закона о коллаборантах.

В свою очередь Ротару выступление в РФ не комментирует. Певица даже в соцсетях не показывает, как она проводит время в Сочи.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк также высказывал свое мнение о концертах Ани Лорак в Украине и раскритиковал Добрынина за участие в российском "Холостяке"

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Игорь Кондратюк заявил, что российский артист Филипп Киркоров открыто издевался над Украиной, когда называл Крым "лучшей частью России" и благодарил президента РФ Владимира Путина. Поэтому решение отменить запрет на въезд Киркорову в Украину выглядит нелогичным.