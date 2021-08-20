София Ротару выступила на конкурсе в России в эффектном наряде. Фото и видео

Народная артистка Украины 74-летняя София Ротару 19 августа выступила на конкурсе "Новая волна" в российском курортном городе Сочи. Она исполнила песню под названием "Сердце размером с солнце" и еще несколько хитов.

Знаменитость появилась на публике в блестящем наряде. О том, как выглядела певица – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Для выхода в свет Ротару выбрала струящееся платье в пол. Наряд с эффектом жемчужного мерцания с рукавами-крыльями дополнил золотой пояс. Также исполнительница распустила волосы и сделала легкий неброский макияж.

Видео дня

На сцену знаменитость вышла со своими танцорами. Она выступила с несколькими песнями, а зал ей бурно аплодировал.

"Сердце размером с солнце, когда София Ротару на нашей сцене", – написали представители музыкального конкурса в сети.

Коротко о знаменитости:

София Ротару – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола. Народная артистка СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Герой Украины.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет от инсульта.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей – Анатолий (1994) и София (2001).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, София Ротару поделилась новым фото, на котором позировала в платье-вышиванке. Она вместе со своим сыном Русланом и невесткой Светланой наслаждалась отдыхом во Флоренции.