Дрожала голова: новое видео с 74-летней Ротару напугало сеть

Певица София Ротару напугала пользователей сети, которые заметили, как у 74-летней звезды дрожала голова. Соответствующие кадры с Народной артисткой Украины засняли, когда она сидела в зрительском зале во время вручения наград "Национальная легенда Украины".

Фрагмент из прямой трансляции мероприятия распространили многие TikTok и Telegram-каналы. Интернет-пользователи предположили, что, возможно, это проявление болезни Ротару, хотя также звучали и версии о волнении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на видео, Ротару сидела среди других зрителей, когда президент Украины Владимир Зеленский произносил речь на сцене.

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Оператор показал, как артистка слушала главу государства. В этот момент она внимательно смотрела на сцену, но в то же самое время трясла головой из стороны в сторону. Создается впечатление, будто эти движения не были контролируемыми.

Когда Ротару поднялась со своего места, то стала улыбаться и приветствовать зрителей. Дрожание тогда прекратилось.

Некоторые комментаторы предположили, что у исполнительницы тремор, который может быть симптомом болезни Паркинсона. Многие пользователи также подчеркнули: украинка выглядит просто прекрасно в свои годы.

Напомним, что мероприятие состоялось в воскресенье, 22 августа. Тогда семь украинцев получили новую государственную награду "Национальная легенда Украины":

легендой украинской поэзии стал Юрий Рыбчинский;

украинской живописи – Иван Марчук;

футбола – Олег Блохин;

хореографии – Мирослав Вантух;

балета – Елена Потапова;

музыки – София Ротару;

Композитор Мирослав Скорик был посмертно удостоен награды "Национальная легенда".

Это не первый инцидент, когда в сети поднималась волна обсуждения касательно здоровья Софии Ротару.

Ранее пользователи заподозрили, что у артистки якобы развилась болезнь Паркинсона из-за видео ее выступления в столице Германии Берлине. Тогда исполнительница едва удержала микрофон в руках.

Аурика Ротару, младшая сестра певицы, назвала такую информацию слухами. Как сказала она, артистка "проживет еще долго".

Коротко о знаменитости:

София Ротару – 74-летняя украинская эстрадная певица и актриса родом из Черновицкой области.

В 1968 году знаменитость вышла замуж за украинского артиста Анатолия Евдокименко. У пары родился сын Руслан.

Муж певицы умер в 2002 году в возрасте 60 лет. Причиной стал инсульт.

В браке у Руслана и Светланы Евдокименко появилось двое детей, внуков Ротару: Анатолий (1994) и София (2001).

Как писал OBOZREVATEL, недавно сестра Софии Ротару Аурика заявила, что артистка ждет возвращения временно оккупированного Россией Крыма под контроль Украины, чем вызвала бурный скандал в РФ.