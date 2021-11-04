У Софии Ротару заподозрили серьезную болезнь после выступления в Берлине

В сети заподозрили, что у известной украинской певицы Софии Ротару развилась болезнь Паркинсона. Артистка едва удержала микрофон, выступая в столице Германии – Берлине.

Праздник состоялся 30 октября этого года, а ведущими на мероприятии стали Екатерина Осадчая и Славик Романика. Первым о недуге вокалистки заговорил телеграмм-канал YOBAJUR, а OBOZREVATEL нашел видео и фото с частной вечеринки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца),

Народную артистку пригласили исполнить несколько легендарных хитов: "Червона рута", "Белый танец", "Я его любила", "Я не оглянусь", "Лаванда" и "Я назову планету именем твоим". Во время выступления у Софии Ротару заметно тряслись пальцы, поэтому она вынуждена была все время перекладывать телефон из одной руки в другую.

Видео дня

Известно, что тремор – это ранний симптом прогрессирующего хронического неврологического заболевания, присущего людям пожилого возраста. Болезнь Паркинсона сопровождается не только дрожью конечностей, но и проблемами со сном и памятью.

Считается, что болезнь напрямую связана с недостаточной выработкой дофамина – его уровень в мозге больных существенно меньше, чем у здоровых людей.

74-летняя исполнительница проводила праздник для украиноязычной аудитории в тандеме с известными ведущими – Катей Осадчей и Славиком Романикой. Фотографиями и видео со дня рождения мужчина поделился на своей странице в Instagram.

Доподлинно неизвестно, кто был именинником на вечеринке. OBOZREVATEL отыскал фотографии одной из гостей, на которых возле Софии Ротару танцует вероятный виновник праздника.

Кратко о звезде:

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица молдавского происхождения. Народная артистка Украины, Герой Украины и Национальная легенда Украины;

Родилась 7 августа 1947 г. в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области в многодетной семье;

В августе 2018 года София Ротару пережила гипертонический криз. С марта 2019 исполнительница продолжила выступления;

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году артистка пела на российском конкурсе "Новая волна" в курортном городе – Сочи.