Как менялась Ротару: фото звезды на протяжении карьеры

Известная певица София Ротару покорила поклонников не только своим голосом, но и красивой внешностью. На сегодняшний день артистка мало дает концертов, но ее композиции не перестают слушать.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как знаменитость менялась на протяжении своей карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнительницы (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

В 1971 году Ротару получила главную роль в украинском черно-белом мюзикле "Червона Рута" и после этого стала популярной.

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Свой первый песенный альбом Ротару выпустила в 1974 году. В 1988-ом она удостоилась звания Народной артистки СССР.

Настоящим хитом Ротару называют песню "Червона рута", которую в 1970 году написал Владимир Ивасюк.

В 1987 году настоящим хитом Ротару стала песня "Луна-луна".

В 1968 году Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко, который исполнял обязанности руководителя ансамбля "Червона рута". Через два года в их семье появился сын Руслан. В 2002 году певица потеряла мужа – он умер от инсульта.

На сегодняшний день Ротару ведет страницу в Instagram, на которой публикует фотографии из жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская исполнительница София Ротару продает свой отель в Крыму Villa Sofia за 23 млн евро. Он находится в центре Ялты на фундаментах купален Роффе, построенных в 1897 году.