Софии Ротару – 77: где сейчас живет и почему не выходит на связь украинская певица, которой надоедливо мстят россияне

7 августа украинская эстрадная певица молдавского происхождения, национальная легенда Украины София Ротару отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 77 лет, последние из которых культовая исполнительница принципиально не дает интервью и не появляется на публике.

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Несмотря на таинственность, OBOZ.UA удалось узнать, где живет артистка и как себя чувствует. По случаю дня рождения мы расскажем, как живет София Ротару в условиях полномасштабной войны, что она рассказывала друзьям и как оккупанты мстят звезде за проукраинскую позицию.

Где сейчас София Ротару

В 2022 году, в свой день рождения, певица показала последнее свежее фото, на котором позировала в селе Маршинцы Черновицкой области. Однако живет артистка не там. Как рассказала ее сестра, знаменитость осталась в Пятихатках.

"Соня под Киевом, в своем доме, как всегда. Сын Руслан с ней. Так было и раньше – они живут там все вместе, как в прошлые годы", – рассказала OBOZ.UA Аурика Ротару.

Хотя россияне уже три года распространяют фейки о тяжелой болезни Софии Ротару, ее родные эту информацию опровергают. Аурика Ротару заверила, что певица здорова, и у нее все хорошо.

Что звезды, родные и знакомые говорят о Софии Ротару

Национальная легенда Украины сама редко выходит на связь с подписчиками, но со слов ее друзей можно узнать кое-что о жизни певицы. К примеру, недавно Андрей Данилко поделился, что София Ротару впервые позвонила ему в ночь на новый – 2023 – год. Тогда она спускалась в укрытие во время обстрела России.

Другая звезда, разговаривавшая с Ротару после вторжения окупантов в Киевскую область – латвийская певица Лайма Вайкуле.

"Она была в Киеве, когда бомбили. Она сказала: "Я не знаю, как я пережила этот момент, как я пержила эту ночь. У меня лекарств не было. Я побежала в бомбоубежище". Это я знаю о Софе", – вспомнила Вайкуле.

Нашей редакции инсайдер, близкий к окружению Ротару, рассказал, что она пытается не контактировать с людьми или свести живое общение к минимуму. Причина – страх повторно заболеть коронавирусом. Поговаривают, певица очень сложно перенесла "Омикрон" – вид COVID-19, который ученые обнаружили в начале 2022 года.

Были и другие слухи об артистке, но их уже распространяли россияне. К примеру, продюсер Сергей Лавров, в прошлом устраивавший концерты Софии Ротару в РФ, заявил, что "ему оборвали телефон". Вроде бы богатые россияне очень хотят заказать звезду не новогодние корпоративы и готовы платить за частные концерты сотни тысяч долларов, а она отклонила все предложения.

Месть россиян

Хотя исполнительница не появляется в инфополе, она ясно дала знать, что поддерживает Украину. Ротару благодарит ВСУ, силы ПВО и немногословно рассказывает о российском терроризме. За это в России на нее обозлились.

Единственный рычаг влияния, греющий душу оккупантам, одноименный отель Софии Михайловны в Ялте. "Дом-призрак", как его называют местные, уже давно бросился в глаза россиянам.

Они требуют "национализировать" недвижимость в пользу оккупантов, сделать из гостиницы госпиталь или пансион для террористов, продать и т.д. Пока этот вопрос висит в воздухе.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Sowa, настоящее имя которой Диана Горбяк, раскритиковала Софию Ротару за молчаливую позицию.

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