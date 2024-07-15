Аурика Ротару осторожно прокомментировала бегство из Украины сына и внука Софии Ротару: в ВСУ должны идти те, кто хочет или имеет военный опыт

Сестра эстрадной артистки Софии Ротару певица Аурика отказалась рассекречивать какую-либо личную информацию о старшей сестре, которая почти полностью исчезла из публичного пространства после начала полномасштабной войны РФ и попыток сына и внука незаконно пересечь границу с Молдовой. Впоследствии она все же образно объяснила свою позицию насчет мобилизации мужчин, не имеющих боевого опыта.

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Журналистка Алина Доротюк в интервью, опубликованном на YouTube, сначала попыталась поинтересоваться судьбой виллы Софии Ротару в Крыму, которую оккупанты пытаются национализировать, но Аурика резко ответила, что не собирается ничего комментировать. Впоследствии интервьюер спросила, общаются ли сестры, ведь старшая неизвестно, где находится, а младшая живет в Украине.

"Мы поддерживаем [отношения] и единственное, что я могу вам сказать, она здорова, у нее все хорошо. Больше ничего комментировать не буду", – отрезала Ротату.

Конечно, вопрос, который волнует многих украинцев при упоминании об эстрадной певице по поводу дальнейшей судьбы сына Руслана и внука Анатолия Евдокименко Софии Ротару, она также отказалась комментировать. Именно поэтому Алина Доротюк поинтересовалась, как вообще Аурика относится к мужчинам, пытающимся уйти от военной службы, что в целом можно спроектировать на попытку родных бежать за границу. От этого вопроса певица не отказалась, но ответила на него с большой осторожностью.

"К этому можно двояко относиться, потому что я с одной стороны понимаю, что никто не хочет умирать. Молодые ребята, не знающие, что такое война, они никогда не стреляли, они никогда не держали оружие в руках, они напуганы и, конечно, они хотят сбежать из Украины. Я считаю, что в Вооруженные силы должны идти люди, имеющие опыт в военном деле", – объяснила свое мнение Аурика Ротару.

Певица добавила, что на самом деле даже не знает, как ответить на этот вопрос, ведь ей жалко и тех, кто сейчас на фронте, и тех, кто настроен сбежать от войны за границу.

"Нет, я не считаю [что нужно сдать территории]. [Кроме тех, кто имеет военный опыт] должны идти те, кто хочет защищать нашу страну. Я не могу осуждать [тех, кто бежал за границу]. Не могу. Мне их также жалко. И я понимаю, что они не хотят умирать", – продолжила она.

В частности, артистка добавила, что пытается поддерживать связь с родней. Всего семья, кроме сестер Софии и Аурики, насчитывает еще четырех детей. С ними певица регулярно созванивается.

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