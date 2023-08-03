Почему Ротару долго молчала о войне в Украине и чем ей угрожают оккупанты: история с 'домом-призраком' получила продолжение

Уже сейчас украинцы и россияне точно знают, что певица София Ротару поддерживает ВСУ и благодарна силам ПВО, осуждает российский терроризм и отказывает заказчикам из РФ, однако это было очевидно не всегда. Исполнительница выдерживала насколько длинные паузы между постами в поддержку украинцев, что заставляла задуматься, не успела ли она изменить позицию.

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Как признали сами граждане страны-террористки, они стремятся "наказать" звезду, отобрав у нее имущество в Крыму. Речь идет об известной гостинице Софии Ротару в Ялте, которую пророссийские жители полуострова обозвали "домом-призраком". В конце июля этого года самопровозглашенная член Совета Федерации от "исполнительной власти" во временно оккупированном Крыму Ольга Ковитиди заявила, что "Виллу Софию" планируют национализировать.

Путинисты и раньше требовали отобрать отель и отдать его на нужды оккупантов. В частности, открыть пансионат для российских террористов.

Впрочем, до этого времени считалось, что София Ротару хочет сама продать имущество на 2,5 млрд рублей (270 тысяч долларов). Конечно, эта информация не была подтверждена командой и семьей Ротару, а соответствующее объявление пропагандисты не нашли.

Как рассказали источники росСМИ, гостиница украинки давно закрыта. В нее якобы уже не вкладывают деньги и не ухаживают за зданием, поэтому оно стало напоминать "дом-призрак".

Очевидно, имущество хотят национализировать как можно быстрее, чтобы успеть заработать до освобождения полуострова. Кроме этого, к Софии Ротару в РФ испытывают сильную неприязнь из-за ее проукраинской позиции.

На четвертый день полномасштабного вторжения исполнительница четко написала, что российские ракеты убивают мирных украинцев, но потом исчезла почти на полгода. Вернулась звезда с призывом донатить в украинские фонды и мечтами о мире.

С тех пор она регулярно поздравляла ВСУ, реагировала на ракетные обстрелы и террористические атаки, освобождение защитников из плена и разные праздники. Впрочем, делала это звезда немногословно, используя смайлики и красноречивые изображения. Ни одного интервью она так и не дала, но, по словам латвийской певицы Лаймы Вайкуле, 24 февраля 2022 года артистка была в Киеве и едва пережила самую сложную ночь.

Как писал OBOZREVATEL, украинская певица отказывает всем заказчикам, предлагающим ей выступить за огромные гонорары.

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