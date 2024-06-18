Певицу Софию Ротару, поддерживающую ВСУ, пытаются наказать, "национализировав" ее гостиницу "Вилла София" во временно захваченной Ялте. Раньше здание, которое называли "домом-призраком", хотели превратить в пансионат для оккупантов, а теперь решили лечить там раненых на войне террористов.

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Вражеские СМИ уже устроили бурное обсуждение вокруг этой идеи, не спросив мнения владелицы "Виллы" – украинской певицы. Коллаборанты не скрывают, что таким образом хотят отомстить звезде за ее гражданскую позицию.

Организация "Ветараны России" направила обращение генеральному прокурору с просьбой подать иск об изъятии гостиницы.

Артистку, владеющую им уже почти 30 лет, обвинили в "приобретении дома с нарушением закона", а также аргументируют свои преступные действия политическими взглядами звезды. Как известно, в отеле уже никто не живет, поэтому местные часто называют его "домом-призраком".

Как сообщили пропагандисты, вопрос о переоборудовании "Виллы Софии" из заброшенной гостиницы в военный госпиталь обсуждается с марта этого года.

Напомним, ранее глава организации "Ветераны России", убивавший на войне в Украине наших граждан и уничтожавший когда-то мирные города, призвал за счет продажи виллы профинансировать армию РФ, а также россияне планировали открыть на месте гостиницы пансионат для оккупантов.

Пока дальше пустых разговоров дело не зашло, однако очевидно, что небольшую гостиницу в Ялте оставлять в покое не планируют.

Как писал OBOZ.UA, София Ротару отказывает всем заказчикам, в том числе и из России, предлагающим ей выступить за огромные гонорары. Разъяренные на это россияне предположили, что Ротару "в плену" у родственников. Больше об этом – читайте по ссылке.

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