'София Ротару не оправдала моих ожиданий'. Певица Sowa – о скандале с Аленой Винницкой, режиссере-предателе Украины и хейте от родителей

Украинская певица Sowa, настоящее имя которой Диана Горбяк, в свои 20 лет не боится критиковать легенд сцены, участвует в благотворительных концертах в поддержку ВСУ и четко знает, чего хочет.

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В эксклюзивном интервью для OBOZ.UA юная исполнительница рассказала о трудностях на пути к успеху, жесткой критике от родных родителей и неудачном опыте переговоров о сотрудничестве с Аленой Винницкой. Sowa также поделилась мнением по поводу отечественного шоу-бизнеса и не смогла дать однозначный ответ, согласилась бы она на дуэт со скандальным певцом Олегом Винником.

– У тебя хватает смелости критиковать таких мастодонтов сцены, как София Ротару. Почему ты это делаешь?

– Начну с того, почему я вообще решила публично выражать свое мнение. Дело в том, что я сменила команду и встретила одного креативного продюсера, с которой сейчас работаю. Это Леля Боравлева. Она меня научила жить по-новому и не бояться говорить то, что думаю, остро выражаться. На самом деле в Украине не очень много артистов, которые это делают.

Что касается Софии Ротару, то она не оправдала моих ожиданий. Хотелось от нее больше инициативы именно в плане защиты нашей страны. Также ее позиция, для меня, немного неоднозначна. Да, она делала посты на тему поддержки Украины, но, как мне лично кажется, для такой артистки, как София Ротару, этого недостаточно.

– А кто из медийных людей в период полномасштабного вторжения тебя больше всего разочаровал и почему?

– Тарас Голубков. Он был режиссером нашего с Melovin клипа "Тайный знак". Он проехал через всю Украину с разрешением Министерства культуры, солгав, что вроде бы должен снимать совместно с латвийским продакшеном документальный фильм о войне. На самом же деле он уехал в Россию, чтобы снять клип для Клавы Коки. Меня это действительно шокировало, потому что мы с ним работали, значит, должны иметь похожие взгляды. Помню, увидела в медиа заголовки о Тарасе Голубкове и не могла поверить, что можно так легко предать свою страну...

– Ты планировала выпустить украинизированный кавер на песню Алены Винницкой "Измученное сердце". Почему не сложилось?

– Мы с командой действительно хотели сделать украинскую версию этого хита. Перевели текст, записали демку. Вышли на мужа Алены – Сергея Большого, чтобы получить права на песню. Даже созвонились, отправили материал. Им вроде бы все понравилось, впечатления только положительные. Большой сказал, что ему нужно немного времени, чтобы прослушать остальное.

Прошла неделя, две, ответа так и не было. Тогда нам ответили что-то вроде: извините, мы не можем дать права, потому что у нас появились некоторые планы именно на эту песню.

Это сразу подтолкнуло меня к мысли, будто мою идею украли. Я понимаю, песня принадлежит Алене Винницкой. Но если они планировали перевести этот трек, человек мог предупредить и сразу об этом сказать. Все-таки с нашей стороны было проделано много работы. И только спустя две недели тебе говорят, что не могут дать разрешение.

Ну и потом я увидела, как в одном из своих интервью Алена Винницкая делится грандиозными планами перевести свой хит. Я сразу подумала о песне "Измученное сердце", которая в то время была на слуху.

– Если бы Настя Каменских, Олег Винник или другие звезды, которые зашкварились после 24 февраля 2022 года, обратились к тебе с предложением записать дуэт, ты бы согласилась? Почему?

– Конечно, это зависит от обстоятельств. На самом деле вопрос сложный. Вот Каменских, которую обвиняют в "переобувании". Большинство этих "переобуваний", как считают, это перевод русскоязычных песен на украинский. Но для меня самым большим показателем является ее интервью, где она говорила, что не будет петь на русском. Проходит какое-то время, Настя снова дает интервью, но на этот раз объясняет, что поет песни на русском, потому что "это прошлая история, это упоминание о прошлом". То есть говорит то, что выгодно в определенный момент. Я, наверное, поэтому и не согласилась бы на дуэт. Но Олег Винник – тоже интересный экземпляр. Словом, сложный вопрос!

– А как ты относишься к хейту? Как ты с ним борешься?

– Знаешь, у меня в жизни еще не было опыта большого хейта от аудитории онлайн. Я воспитывалась в таких условиях, когда меня иногда хейтили родители. Мой папа как-то даже подошел ко мне и сказал, что если бы он купил курицу и в нее вложил все деньги, вложенные в меня, она бы стала популярной за три дня. Это сейчас звучит, может, забавно для кого-то. Но я помню, насколько тогда была шокирована... Потому что когда тебе говорит такое родной отец... Я испытала серьезный хейт от родителей.

Мой отец постоянно держал меня в тонусе. "Ты всегда должна быть первая и работать так, чтобы я тобой гордился". Второе место – это "ничего не значит, ты никто". Такие обстоятельства и формат воспитания помогли мне быть стойкой. Мой папа когда-то занимался спортом и приравнивал вокал к соревнованиям. Он как к себе предъявлял требования, так и ко мне озвучивал ожидания.

– Что дороже всего сегодня финансово в создании собственной музыки для артиста?

– Мои продюсеры – мои родители. И это несмотря на то, что отец занимается сельским хозяйством, а мама – массажист. Расскажу свою историю. Сначала больше всего денег у меня пошло на клип. Скажу сразу: не ведитесь на это, уважаемые артисты. Не нужно выкладывать кучу денег на первые клипы. Это просто тотальная ошибка. Лучше снимите какой-нибудь легкий лирик-видео.

Реально, сейчас эра соцсетей, и можно снять что-нибудь простое даже дома на телефон. И потому не нужно тратить деньги на дорогие клипы. Мой первый клип стоил около пяти тысяч долларов. И хоть это не гигантская сумма, но лучше бы я ее влила в рекламу. Запишите хорошую песню и вложите все в таргет! Чтобы вас всюду видели в соцсетях. И никогда не платите за эфиры.

– Хотела бы ты представить Украину на Евровидении?

– Да, я бы хотела, но для этого нужно проделать достаточно большой путь. У меня есть определенные планы в голове, конструкции, стратегии. Надо их реализовывать.

– А как насчет выступления Jerry Heil и alyona alyona? На твой взгляд, выжали ли они максимум с конкурса?

– Я считаю, что девушки сделали очень много. Даже их образы символизировали то, что происходит в Украине. Это важно. Потому что мы можем даже не использовать слова, а наш образ, символизирующий некоторые вещи, многое скажет о войне. На высокий балл оцениваю то, как Jerry Heil и alyona alyona представили Украину в этом году.

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