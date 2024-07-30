'Никогда до этого не звонила': Данилко рассказал о разговоре с Софией Ротару во время ракетного обстрела

Украинский шоумен Андрей Данилко, уже много лет выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал о разговоре с коллегой по сцене Софией Ротару во время ракетного обстрела в ночь с 2022 на 2023 год. По словам звезды, исполнительница "Червоної рути" позвонила ему впервые.

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Несмотря на это, они душевно поговорили, и сейчас артист продолжает слать ей ободряющие картинки. Об этом Андрей Данилко рассказал в интервью "И Грянул Грэм".

"Вы знаете, когда был Новый год и бомбардировка, с 2022 на 2023 год, она мне позвонила. Никогда не звонила. И мы так как-то с ней мило поговорили, как-то так по-человечески", – вспомнил певец.

В ту ночь Национальная легенда Украины спустилась на подземный паркинг, прячась от ракетных ударов России. Данилко в это время праздновал один дома.

"И она в таком ужасном настроении. Я ее поздравил. А я один был, когда семь раз ударили взрывы. Тогда был последний раз. Я ей иногда присылаю какие-то картинки, типа, "Позитивин. Трижды в день". Такое дурное, но милое. Для разрядки", – поделился шоумен.

Относительно прекращения Софией Ротару публичной деятельности с 2022 года артист сказал: "Люди все разные. Люди очень взрослые и могут плохо чувствовать себя. Люди могут не знать, что сказать. Я здесь не судья".

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко появился на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, Латвия, приезжать на который отказались Надя Дорофеева и Оля Полякова. Зато там выступали Настя Каменских, Алексеев и Макс Барских.

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