Дмитрий Нагиев намекнул на свою позицию относительно войны в Украине, обратившись к будущему поколению россиян

Российский актер Дмитрий Нагиев, периодически деликатно намекающий на свое несогласие с войной, заявил, что "очень долго молчал" и дал совет будущему поколению россиян. Артист попросил "выбрать другой путь".

Та кровавая политика, которую сейчас воплощает Кремль, Нагиеву кажется "странной". Об этом он заявил в интервью искусственному интеллекту, опубликованному российскими пропагандистами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актер сейчас живет в Москве, где продолжает сниматься для российского кинематографа. Однако участие в ТВ-проектах он приостановил, как и социальную деятельность.

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"Сегодня я приостановил свое общение в социальных сетях. Как, впрочем, и в медийном пространстве. Для меня это некое время осмысления. Мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал. Но мне не очень интересно, что там с кем происходит", – объяснил россиянин.

Он не вдавался в подробности своей политической позиции, побоялся осудить войну и путинские власти, но дал понять, что не считает политику РФ приемлемой для себя. Он выдал, что будет счастлив, если Россия в ближайшее время не исчезнет с лица Земли.

"Если бы я имел возможность что-то сказать будущему поколению, я был бы счастлив. Значит, будущие поколения будут, на нас все не закончится. И я бы сказал: "Мы выбрали какой-нибудь странный путь. Попытайтесь выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", – сказал Нагиев.

Напомним, в начале марта этого года россиянин обратился к подписчикам в сине-желтой куртке. Образ звезды довел до истерики российских пропагандистов.

Затем Нагиеву поступило предложение вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз-ТВ" в РФ, но он отказался. В присущей себе шутливой манере артист также высмеял "вставание с колен" России и осторожно высказался по поводу войны.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские СМИ распространили информацию, якобы актер пожертвовал сумасшедшую сумму оккупантам. Впоследствии он опроверг фейк пропагандистов. Российский артист Дмитрий Назаров, снимавшийся с Нагиевым в "Кухне", выдал его настоящую позицию.

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