Нагиев опроверг новость о том, что он пожертвовал на поддержку войны в Украине 200 млн рублей

В пропагандистских СМИ распространили новость о том, что популярный российский актер Дмитрий Нагиев якобы без разглашений пожертвовал на поддержку российской агрессии в Украине 200 миллионов рублей (больше 108 млн гривен). Вот только сам артист, как оказалось, ни о каких пожертвованиях не знает.

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Нагиев опроверг информацию и заверил, что личные средства на нужды российских оккупантов не тратил. Об этом пишут в пропагандистском Telegram-канале НТВ.

"Такой суммы у меня, к сожалению, нет", – заявил звезда сериалов "Физрук" и "Кухня".

Отметим, новость о том, что актер якобы пожертвовал деньги на войну, стала известна из поста режиссера кукольного театра Бориса Константинова в соцсетях. Впрочем, сам автор фейка позже заявил, что вообще не знает, кто такой Нагиев.

Стоит также добавить, что практически за год полномасштабной войны артист так и не высказал своей позиции по отношению к агрессии РФ. Многие поклонники верят, что звезда молчит, потому что не поддерживает оккупационную политику Кремля и путинский режим.

Как писал OBOZREVATEL, 12 марта 2022 года Нагиев опубликовал в сети видео под композицию "Поезд в огне" группы "Аквариум". Фанаты уверены, что таким образом артист тонко намекнул на свое отношение к агрессии России.

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