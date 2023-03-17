Актер Назаров назвал россиян ''поверхностным народом'' и рассекретил, на чьей стороне Нагиев

Российский артист Дмитрий Назаров, который не скрывает позиции касательно Украины, но и не собирается донатить на ВСУ, продолжает гнобить своих соотечественников. Он презрительно высказался о россиянах, подчеркнув, что в них нет ничего "глубинного". Кроме того, звезда сериала "Кухня" упомянул в разговоре своего коллегу Дмитрия Нагиева и намекнул, кого актер поддерживает в войне.

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Своими мыслями Назаров поделился в интервью с российской журналисткой Екатериной Гордеевой, пишут росСМИ, которая, к слову, признана иноагентом в России. Также артист вспомнил пропагандиста Владимира Соловьева и его абсурд, которым он любит кормить россиян.

"Грубо говоря, если Соловьев завтра скажет, что они там во Франции по утрам едят младенцев. Поверить в это невозможно. Ну завтра же мне напишут: "Св*лочь, ты жрешь младенцев во Франции, ты для этого уехал". Это очень поверхностный народ, глубинного в нем нет ничего", – сказал Дмитрий Назаров.

В интервью россиянин также вспомнил, кто поддержал его после увольнениях из московского театра. Знаменитость не ожидал, что его друзья и коллеги отвернуться от него после стольких лет общения. Среди немногих, кто не осудил Назарова, был 55-летний шоумен Нагиев. Назаров попытался увильнуть от вопроса, на чьей стороне Дмитрий, однако все равно выдал его позицию.

"С Димой Нагиевым мы никогда не конфликтовали. Сейчас тоже общаемся, переписываемся. Меня спрашивают, кто из "Кухни" со мной связался. На самом деле – это всего два человека. Не стану навлекать на них гнев. Они про себя все прекрасно знают... Они живые, они боятся", – резюмировал артист.

После Назаров завершил свою мысль, сказав – он уверен, что все те люди, которые продолжают с ним поддерживать связь, придерживаются его же позиции и осуждают политику Путина. Они открыто не оповещают это, так как бояться поплатиться за правду.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Дмитрий Назаров не скрывает, что получает угрозы от "поклонников" из РФ. Россияне продолжают отсылать ему и его семье гневные сообщения, в которых пишут, что ему нужно проломить череп, а его супругу – расстрелять. Подробности – по ссылке.

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