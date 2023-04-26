Нагиев высмеял 'непрерывное вставание с колен' России и осторожно высказался о войне в Украине

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, публично не выражавший свое мнение по поводу терроризма Кремля в Украине, дал первое за длительное время интервью. В присущей себе шутливой манере артист высмеял "вставание с колен" России и осторожно высказался по поводу войны, которую развязала РФ.

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Его слова процитировали российские пропагандисты. Нагиев пытался обходить "опасные" темы, однако все же намекнул на свою позицию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, он высказался о так называемой "гордости" России. Из комментария ведущего стало ясно, что его смешат постоянные заявления пропагандистов о том, что россияне вот-вот встанут с колен.

"Меня всегда удивляло, что мы непрерывно находимся в состоянии вставания с колен, в том числе и в области кинематографа. То есть мы всегда немного согнуты. Этот перманентный период вставания — он настолько затяжной, что вызывал и вызывает у меня лишь улыбку", – сказал артист.

Не уходя далеко от темы кино, Нагиев признался, что в последнее время не может смотреть глубокие ленты, ведь его окружают такие же трагические события. Очевидно, речь шла именно о периоде полномасштабной войны с Украиной.

"Сейчас я с трудом заставляю себя смотреть серьезное, глубокое кино, потому что вокруг все так серьезно и глубоко, что иногда трудно из этой глубины вынырнуть, чтобы сделать глоток воздуха", – сказал актер.

Кстати, в начале марта этого года россиянин обратился к подписчикам в сине-желтой куртке. Образ звезды довел до истерики российских пропагандистов.

Нагиеву поступило предложение вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз-ТВ" в РФ, но он отказался. Следует отметить, что его подозревали в донатах сначала на российскую армию, затем на украинскую.

Как писал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили информацию, якобы актер пожертвовал безумную сумму оккупантам. Впоследствии он опроверг фейк пропагандистов.

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