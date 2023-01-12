Актер Нагиев тайно пожертвовал сумасшедшие деньги в поддержку войны в Украине – росСМИ

Российский актер Дмитрий Нагиев якобы отдал 200 млн рублей (107 млн гривен) в поддержку российской войны в Украине. Однако свою причастность к геноциду артист предпочитает не разглашать.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова. Сам исполнитель ролей бандитов в посредственных российских сериалах и фильмах новость еще не прокомментировал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известие о том, что Нагиев поддерживает войну, мгновенно стало сенсацией в росСМИ. Дело в том, что актер стал одним из немногих звезд, не прокомментировавших войну в Украине, поэтому российские поклонники подозревали, что Нагиев осуждает преступное нападение.

12 марта Нагиев опубликовал черно-белое видео, где бреет голову под песню "Поезд в огне" группы "Аквариум", участники которой осудили войну в Украине.

Тогда россиянин написал "До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус потерянных надежд. Как говорил мой дед перед причастием: "Что же я старый натворил?"

В течение последнего года Дмитрий Нагиев не участвовал в российских ТВ-проектах, почти не вел соцсети и исчез из инфопространства. Россияне даже подозревали, что артист уехал из РФ, но он опроверг слухи.

До сих пор никто не мог откровенно рассказать, осуждает ли звезда террористические атаки России на Украину. Если информация о его пожертвовании российской армии подтвердится, позиция Нагиева станет общеизвестной и повлечет последствия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что солист популярной когда-то группы Modern Talking Дитер Болен решил оправдаться за свои скандальные высказывания о войне в Украине. Еще в октябре 2022 года тот заявил, что Европа якобы вынуждена "страдать от холода" из-за санкций против РФ.

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