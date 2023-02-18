''Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках'': Нагиев отказался вести музыкальную церемонию в РФ

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев публично не высказывает свое мнение по поводу войны в Украине, но не скрывает – ему многое не нравится. В этом году мужчине поступило предложение вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз-ТВ" в РФ, но он отказался. Стоит отметить, что его подозревали в донатах сперва на российскую армию, потом на украинскую.

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О своем решении он объявил в Instagram. Нагиев посмеялся над каналом и артистами из страны-агрессора, намекнув, что в этом году нет достойных получить награду в области популярной музыки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз – нет. Но придет время, мы поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках", – озадачил 55-летний актер своих сограждан.

Обращение Дмитрия набрало 250 тысяч лайков и 15 тысяч комментариев за 20 часов. Многие решили, что позиция россиянина связана с тем, что он не поддерживает войну в Украине и не хочет проводить развлекательные мероприятия, когда гибнут тысячи невиновных людей. Другие утверждают – он не хочет быть частью масштабного праздника и награждать проплаченных артистов, а полномасштабное вторжение тут не при чем.

Однако под роликом телеведущего читаем тысячи возмущений от "соседей" и слова благодарности от украинцев. "Еще один что ли переобулся? Модно однако стало на России годами зарабатывать, а потом на другую страну переметнуться", "Украинцы благодарят Нагиева. А где он хоть слово про них сказал?", "Не сомневался в вас, спасибо, что не прогнулись", "Достойный ответ адекватного человека", "Мужик! Талантливый и думающий", – пишут люди.

После слухов о финансировании либо украинской, либо вражеской армии Дмитрий Нагиев дал понять, что он не имеет к этому никакого отношения. "200 миллионов? Такой суммы у меня, к сожалению, нет" – заверил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL еще в марте 2022 года Дмитрий Нагиев опубликовал в сети видео под композицию "Поезд в огне" группы "Аквариум". Поклонники уверены, что таким образом он тонко намекнул о своем отношении к агрессии РФ. Чтобы узнать подробности, – переходите по ссылке.

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