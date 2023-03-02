Нагиев в сине-желтой куртке разозлил путинистов: молчаливое видео уже сутки обсуждают в росСМИ

Российский телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, публично не выражающий свое мнение по поводу войны, разозлил пропагандистов и ярых сторонников геноцида украинцев. В первый день весны он записал молчаливое видео в сине-желтой куртке, чем спровоцировал обвинения в завуалированной поддержке Украины.

Видео дня

Подозрения путинистов окрепли еще и из-за сотни комментариев от украинцев в Instagram, где они благодарят артиста. Сайты российских пропагандистских изданий пестрят заголовками о "скандале" и цветах украинского флага (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нагиев молча позировал в своей куртке с ярко-желтыми вставками на фоне голубого неба. Он также включил песню Михаила Круга "Весна опять пришла" и посоветовал подписчикам больше улыбаться.

"Странное время, странная весна", – добавил актер.

В коротком ролике подписчики звезды из Украины увидели осуждение войны и поспешили поблагодарить Нагиева. А вот найти одобрительный комментарий от россиян очень тяжело. Очевидно, и граждане страны-террориста не верят, что их соотечественник может поддерживать кровавую войну.

"Так вы уже определитесь, вы с желто-голубыми или с Россией. А то и нашим и вашим", "Нагиев, переигрываешь уже", "Сам вы странный, мутный. Не поймешь, какая у вас гражданская позиция", "На двух стульях", "Дмитрий, что-то много двухстульных людей в России. Видимо, зарубежная недвижимость важнее родины", – написали россияне.

Огласке молчаливому видео добавили и российские пропагандисты. В громких заголовках они утверждают, что "Нагиева заподозрили в поддержке Украины", а его внешний вид вызвал целый скандал.

Кстати, недавно Нагиеву поступило предложение вести музыкальную церемонию награждения артистов "Муз-ТВ" в РФ, но он отказался. Следует отметить, что его подозревали в донатах сначала на российскую армию, затем на украинскую.

Как писал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили информацию, якобы актер пожертвовал безумную сумму оккупантам. Впоследствии он опроверг фейк пропагандистов.

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